Сбербанк поучаствует в «устойчивом развитии» Черноземья

Правительство Воронежской области совместно со Сбербанком 14 ноября провели в Воронеже саммит по устойчивому развитию территорий в Центрально-Черноземном макрорегионе. Спикерами на центральной пленарной дискуссии «Вызовы территорий 2050» выступили губернатор Александр Гусев, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка (ЦЧБ) Наталия Цайтлер, представители топ-менеджмента крупнейших компаний России и макрорегиона. Модератором выступил генеральный директор национального ESG-альянса Андрей Шаронов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк» Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк»

Господин Гусев на пленарной дискуссии отметил, что «во главе любого развития стоит человек», но «незаслуженно, мало внимания в ESG повестке уделяется государству». «На мой взгляд, экологический аспект ESG повестки — это большой комплекс мер, который позволил бы стабилизировать, а в перспективе улучшить среду обитания человека. На территории области мы стараемся внедрять такие аспекты в нашу работу, активно взаимодействуем с крупными компаниями в вопросах устойчивого развития. Безусловно, мы присутствуем и в экологической повестке. У нас есть большая программа по приведению в порядок крупных объектов, таких как Левобережные очистные сооружения, объекты коммунальной сферы и другие. Условия устойчивого развития не связываются только с экологией, социальными аспектами или управленческими»,— заключил губернатор.

Председатель ЦЧБ Наталия Цайтлер подчеркнула, что «вопросы социально ответственного подхода в бизнесе будут актуальны всегда»: «Люди всегда должны чувствовать заботу о своем благополучии, о среде проживания и о перспективах, которые есть с точки зрения поступательного развития территорий. На подобных встречах Сбербанк рассказывает о собственных наработках и прислушивается к тем, кто вместе с нами реализует повестку в области ESG и устойчивого развития».

Как напомнили в Сбербанке, в 2023 году в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума банк и правительство Воронежской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой и ESG-трансформации. В рамках него стороны намерены «проводить экспертные и образовательные мероприятия, обмениваться опытом внедрения принципов устойчивого развития и инструментов ответственного финансирования».

ПАО Сбербанк