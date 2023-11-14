Жители Удмуртии взяли на 36,7% автокредитов больше в 2023 году

Жители Удмуртии по итогу третьего квартала 2023 года взяли 4,2 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Рост за год достиг 36,7%, сообщает НБКИ. Регион оказался на 18 месте среди 30 субъектов-лидеров по динамике выдаче кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В целом по России количество выданных автокредитов составило 262,8 тыс., увеличившись на 65,7%. Лидерами оказались Москва — 16,9 тыс., Московской области — 15 тыс., Санкт-Петербург — 12,8 тыс., а также Татарстан и Краснодарский край. Здесь жители взяли 12,1 и 11,7 тыс. единиц.

Такие показатели объясняются эффектом низкой базы и возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом.