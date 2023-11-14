В ООН сообщили о нарушении Украиной договора о запрете противопехотных мин

Представитель института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней сообщил о том, что Украина нарушила конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом он заявил на пресс-конференции UNIDIR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

«У нас есть основания говорить, что украинская армия использовала противопехотные мины во время боев под Изюмом в 2022 году, когда город контролировали российские силы»,— сказал господин Хизней.

На пресс-конференции Марк Хизней рассказал о мониторинге использования наземных мин в 2023 году. Факты их применения в этом году, по его словам, зафиксированы в трех странах: Украиной, Россией и Мьянмой. Последние две не являются государствами-участниками Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

В январе 2023 года правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о предположении, что ВСУ могли применять противопехотные мины в ходе боевых действий. Власти Украины подозрения отвергли.

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