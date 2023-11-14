Кубанский сельхозкооператив «Агролидер» вернет в бюджет субсидию на 35 млн рублей

Вступило в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании с сельскохозяйственного кооператива «Агролидер» (Отрадненский район) субсидии в сумме 35 млн руб., информация размещена в картотеке суда. В 2018 году кооператив получил от краевого минсельхоза грант на развитие материально-технической базы, однако своих обязательств по договору не выполнил.

Кооператив «Агролидер», получая субсидию, брал на себя обязательство создать не менее семи новых рабочих мест и сохранять их в течение пяти лет. Проверка, проведенная в 2021 году министерством сельского хозяйства Краснодарского края, показала, что в штате кооператива нет ни одного сотрудника. Минсельхоз Кубани обратился в суд за взысканием с «Агролидера» всей суммы гранта. Руководство кооператива пояснило суду, что на самом деле рабочие места созданы, но из-за ошибок бухгалтерии эти факты не отражены в документах. Арбитражный суд Краснодарского края, изучив данные Пенсионного фонда России и Фонда соцстраха, признал, что информация о трудоустройстве работников кооператива «Агролидер» ничем не подтверждена. В итоге суд пришел к выводу о том, что кооператив должен вернуть полученные средства в бюджет.

Анна Перова, Краснодар