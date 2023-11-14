Пулково стал вторым аэропортом в России по пассажиропотоку

За период с января по октябрь текущего года аэропорт Пулково обслужил 17,5 млн пассажиров — 14,6 млн на внутренних и 2,9 млн на международных рейсах. Таким образом петербургская авиагавань опередила по объему перевозок московские аэропорты Домодедово и Внуково, заняв второе место в России по пассажиропотоку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили 14 ноября в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», самыми популярными российскими направлениями из Петербурга стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. Наиболее востребованными зарубежными направлениями оказались турецкие Анталья и Стамбул, Минск (Белоруссия), Дубай (ОАЭ) и Ереван (Армения).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным аналитиков сервиса «Яндекс Путешествия», в зимний период жители Петербурга больше всего интересуются длительными путешествиями в Таиланд, ОАЭ, Турцию и Азербайджан. Среди конкретных направлений лидируют Пхукет, Дубай, Бангкок и Баку.

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