«Яндекс Путешествия» назвали страны, где чаще всего зимуют петербуржцы

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, куда собираются уезжать на зиму жители Санкт-Петербурга. При анализе спроса на авиабилеты учитывались поездки дольше трех недель и перелеты в обе стороны, рассказали в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По результатам исследования выяснилось, что больше всего петербуржцы интересуются путешествиями в Таиланд, ОАЭ, Турцию и Азербайджан. Среди конкретных направлений в лидерах — Пхукет, Дубай, Бангкок и Баку.

В целом в сезоне 2023-2024 из стран дальнего зарубежья 50% путешествий пришлось на Азию (год назад было 42%). Доля стран ближнего зарубежья, наоборот, сократилась на 8 процентных пунктов (24% в прошлом году против 16% в этом). Российские направления второй год подряд занимают второе место с показателем 34%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург стал одним из самых популярных направлений для путешествий в ноябре.

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