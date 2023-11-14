Депутат обеспокоен невыплатой зарплат работникам котельной в Тутаевском районе

Сотрудникам котельной в поселке Константиновский Тутаевского района не выплачивают зарплату, из-за чего они вынуждены увольняться. Об этом сообщил депутат Юрий Павлов на заседании комитета облдумы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Павлов

Фото: Ярославская областная дума Юрий Павлов

Фото: Ярославская областная дума

Господин Павлов рассказал, что к нему на личном приеме обратились работники котельной. Часть сотрудников уже уволилась.

«Это очень серьезная проблема, у нас в регионе отопительный сезон идет. В Константиновском проживает 10 тыс. человек, и если некому будет работать на котельной, то как подавать горячую воду и тепло? Мне министерство ЖКХ пообещало взять на личный контроль, но, я считаю, что и прокуратура должна взять»,— прокомментировал депутат «Ъ-Ярославль».

На заседании комитета заместитель министра ЖКХ Ярославской области Елена Роздова ответила депутату, что предприятие отчитывается о выплате зарплаты. Замминистра пообещала проверить информацию. Глава Тутаевского района Ольга Низова сообщила «Ъ-Ярославль», что в ближайшее время долги перед сотрудниками погасят.

«Руководству району известно о данной проблеме. Вся имеющаяся задолженность перед работниками будет погашена в ближайшие дни. Кроме того аванс за ноябрь будет выплачен раньше срока. Задержка была связана с отсутствием поступлений за услуги теплоснабжения до начала отопительного сезона»,— сообщила госпожа Низова.

Также Елена Роздова напомнила, что кардинально ситуация должна измениться в следующем году: правительство намерено забрать муниципальные коммунальные предприятия на уровень региона, в том числе тутаевское «Теплоэнерго».

«Полномочия у нас передаются с начала финансового года. Сейчас законопроект разработан, проходит согласование в правительстве. Как только этот процесс завершается, мы вносим его на рассмотрение облдумы. И с начала года полномочия принимаются Ярославской областью и идет принятие объектов на региональный уровень. В целях стабилизации ситуации мы рассматриваем закрепление предприятий за региональными крупными обществами. Мы надеемся на выравнивание финансовой ситуации»,— прокомментировала на заседании замминистра.

Алла Чижова