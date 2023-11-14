Выдача автокредитов в Челябинской области за год выросла в полтора раза

В третьем квартале в Челябинской области было выдано 8027 автокредитов — это на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Национальном бюро кредитных историй. По числу кредитов на покупку автомобилей регион в июле-сентябре занял восьмое место в стране, следует опубликованной НБКИ таблицы.

По количеству автокредитов по-прежнему лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург, в процентах самый заметный рост отмечен в Ростовской (+95,5%), Омской (+88,8%) и Белгородской (83,9%) областях.

В НБКИ отмечают, что существенный рост количества выданных автокредитов связан с эффектом низкой базы из-за падения сегмента в прошлом году. «Вместе с тем, такая динамика была также обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования и увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом»,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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