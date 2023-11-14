По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года на курортах Ставропольского края побывали 2,4 млн туристов, показатели сотовых операторов еще выше — 7 млн туристов. Только за летний сезон-2023 в ставропольских здравницах побывали более 1,1 млн туристов. Это на 15% выше показателей такого же периода 2022 года.По оценкам правительства Ставрополья, в 2022 году приезжие потратили на курортах Кавминвод порядка 66 млрд руб. Для стабильного увеличения турпотока у региона есть все необходимые инструменты, уверен министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Толбатов

Фото: Пресс-служба Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов

Фото: Пресс-служба Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

— Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии Международной выставки-форума «Россия» сообщил «РИА Новости», что рост турпотока на курорты Ставропольского края в 2023 году превысил 20%. Насколько актуален вопрос увеличения туристического потока в регион?

— Цифры турпотока, которые показывает нам статистика, действительно, высокие. В 2022 году у нас было 2,5 млн туристов. В этом году мы ожидаем 3,5 млн человек. И это согласно официальным методам подсчета турпотока, который ведется Росстатом, то есть по количеству туристов, переночевавших хотя бы одну ночь в нашем регионе.

При этом у нас есть данные сотовых операторов, и по их информации количество туристов на Кавминводах давно перевалило за 6,5 миллионов.

А если считать по длительности пребывания — а наш регион стоит на первом месте по этому показателю в стране, так как среднестатистический гость приезжает на 14 дней, а часто и на 21 день, — то цифры получаются действительно впечатляющие.

Росту турпотока способствует развитие гостевой инфраструктуры: за последние шесть лет в крае появились 6,5 тыс. мест нового уровня. И мы планируем работать в этом направлении и дальше.

В 2022 году приезжие потратили на курортах Кавминвод порядка 66 млрд рублей.

Поступления в консолидированный бюджет РФ (без учета страховых взносов на обязательное социальное страхование) от предприятий, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность, за 8 месяцев 2023 года составили 6,888 млрд рублей или 5,9% от общей суммы поступлений; с учетом страховых вносов на обязательное социальное страхование поступления составили 9,368 млрд рублей или 5,6% от общей суммы поступлений.

Приведенные выше цифры — далеко не предел. Для стабильного увеличения турпотока у региона есть все необходимые инструменты.

— Как в регионе планируется использовать средства в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»?

— В каждом из курортных городов региона — Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Пятигорске — сформирован пул отмежеванных земельных участков, специально подготовленных под особые экономические зоны. Заявка от первой инвестиционной площадки порядка 600 га «Солнечная Долина» в Кисловодске уже подана в Минэкономразвития России. И в результате к уже имеющимся в Кисловодске местам размещения добавится еще шесть санаторно-курортных комплексов премиум-класса коечной емкостью 2,4 тыс. мест и восемь гостиничных комплексов коечной емкостью более 1,1 тыс. мест, которые будут построены на первом этапе. Такие же кластеры разработаны и в других городах КМВ. Общий прирост к 2030 году составит порядка 30 тыс. койко-мест.

— Изменится ли портрет гостя санаториев и здравниц Ставрополья в результате развития инфраструктуры?

— Он уже меняется, и достаточно ощутимо. Если раньше, в основном, в санатории приезжали люди зрелого и старшего возраста, чтобы подлечиться, поправить здоровье, то сейчас гость значительно помолодел. Да и приезжает он, скорее, для профилактики, чтобы за 21 день зарядиться здоровьем на целый год. Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии представил исследования, где подтверждена эффективность 21-дневного курса пребывания в санатории в зависимости от решаемой проблемы — лечение, профилактика, здоровый образ жизни. Гость гуляет по терренкурам, пьет воду, живет по определенному распорядку, принимает процедуры, наслаждается красотами нашего края. Поэтому, конечно же, вопрос повышения качества мест размещения сегодня стоит достаточно остро.

— Эффективно ли для туристической отрасли Ставрополья модульное строительство объектов размещения, на инвестиционную поддержку которого Правительство РФ дополнительно направило 10 млрд рублей?

— Модульные быстровозводимые конструкции — это, безусловно, решение проблемы, но такой формат, скорее, подходит для других регионов, например, для большой территории в Карелии, где нет такого количества стационарных роскошных статусных санаториев. Поэтому домики, глэмпинги для таких регионов — отличное решение, способное быстро насытить отрасль койко-местами, там никто не будет строить сложных инфраструктурных объектов. Но наш турист, наш гость, который едет на курорты и здравницы Ставропольского края, хочет получить полноценное впечатление, не только качественное лечение, но и насладиться проживанием на знаменитых санаторных виллах, в здравницах, получить удовольствие от наших особняков, которыми так славится курортный регион. Поэтому мы планируем продолжать делать акцент на объектах, которые отвечают ожиданиям наших гостей. Но это не значит, что мы не намерены сочетать эти два типа размещения — стационарные постройки и модульные.

— Вопросы железнодорожного транспортного обслуживания туристов тоже входят в вашу зону ответственности?

— Отчасти. Мы стараемся создавать всевозможные точки притяжения для туристов — в том числе и через транспортную составляющую. Например, в 2019 году у нас был интересный проект, инициатива компании «Ретро-Туризм» по запуску поезда на ретро-тяге от Кисловодска до Пятигорска, который курсировал по выходным дням и позволял гостям региона путешествовать по Кавказским Минеральным Водам. Сейчас мы снова обсуждаем возможность реализации данного проекта. При этом в отличие от предыдущего, мы хотим, чтобы в этом поезде был не только настоящий паровоз, но и исторические ретро-вагоны, чтобы был комплексный подход, который бы знакомил туристов с историей Кавминвод и позволял бы максимально погрузиться в историческую атмосферу.

Примеры таких поездов есть, один, например, курсирует от Сортавалы до Рускеалы, с аутентичным подвижным составом. В этом случае можно будет обсуждать вопросы перезапуска проекта, продвижения и, возможно, даже какого-то софинансирования со стороны региона.

Ну и конечно, завершая железнодорожную тему, нам крайне необходимо, чтобы РЖД наконец дотянули железнодорожную ветку непосредственно до аэропорта Минеральных Вод, чтобы облегчить транспортную доступность всех наших курортных городов для гостей, прилетающих на самолете.

— Насколько эффективным оказался курортный сбор в качестве источника финансирования отрасли в Ставропольском крае?

— Курортный сбор за все время существования его в нашем регионе продемонстрировал свою экономическую эффективность на все 100%.Ставропольский край с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2024 года участвует в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры.

Доход бюджета Ставропольского края от уплаты курортного сбора составил за период эксперимента по состоянию на ноябрь 2023 года — порядка 1, 75 млрд рублей.

Уже сейчас в крае есть масса объектов туристического притяжения, реконструированных на средства, полученные от курортного сбора. Причем система распределения собранных с туристов средств организована таким образом, что город получает данные деньги авансом, исходя из планового расчета, чтобы наш гость не в следующем году, а уже сегодня, в этом году, смог увидеть своими глазами результат своего финансового вклада в благоустройство того места, куда он приехал отдыхать. Например, мы встречаем конкретные примеры, когда наши гости, приезжающие отдыхать с семьями видят, как за год изменились городские объекты, стало намного чище, отремонтированы скамейки, павильоны, ограждения и прочее. Туристы видят все это своими глазами, показывают это своим детям. И тогда турист чувствует свою причастность, и, как мы видим, этот эмоциональный настрой очень важен — в том числе и для возникновения у туриста эффекта «второй покупки».

Немного расстраивает планируемое на федеральном уровне повсеместное превращение системы курортных сборов в систему курортных налогов, которые, согласно действующему законодательству, уже нельзя будет целевым образом передавать в руки руководства муниципалитетов для дальнейших точечных вложений в городскую инфраструктуру. Рассчитываем на взвешенное решение по данному вопросу.

— Насколько серьезно затрагивает Кавминводы общая тенденция растущего кадрового голода в сфере туризма?

— Да, действительно, в связи с масштабным вводом в эксплуатацию новых коллективных средств размещения у нас в сфере гостеприимства появляется все больше и больше рабочих мест. И нам уже сейчас требуется содействие в организации системного подхода к кадровому обеспечению отрасли.

Безусловно, наши крупнейшие вузы — СтГАУ и СКФУ — выпускают профессиональных специалистов индустрии туризма. Да, мы достаточно высоко оцениваем нашу систему общего и среднего профессионального образования. В части дополнительного профессионального образования мы очень сильно рассчитываем на сотрудничество с Федеральным ресурсным центром подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства при Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС), созданном в августе этого года по поручению вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. И это дорога с двусторонним движением: сегодня мы ждем от РГУТИС комплексных предложений по обучению наших специалистов — как в области управления туризмом, так и для профильных предприятий МСП, а в ближайшем будущем рассчитываем на наше участие в совместных практико-ориентированных образовательных проектах на федеральном уровне.

Беседовала Надежда Феденко