Дом архитектора Александра Брюллова на Васильевском острове признали памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга внес дом архитектора Александра Брюллова на Васильевском острове в реестр памятников, сообщили в КГИОП.

Здание располагается на набережной Лейтенанта Шмидта, 37. Его отнесли к памятникам регионального значения.

Дом был построен в 1773 году на участке, который был подарен Ивану Матюшкину, стольнику царицы Евдокии Лопухиной, супруги Петра I. С 1840 по 1873 годы здание принадлежало архитектору Александру Брюллову. В Белом зале особняка в XIX веке проходили музыкальные вечера, которые посещали живописец Карл Брюллов, композитор Михаил Глинка, писатели Николай Гоголь и Нестор Кукольник. Лицевой фасад здания со стороны набережной выполнен в стиле эклектики с использованием элементов классицизма.

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