Свердловские депутаты приняли бюджет региона на 2024 год в первом чтении

Заксобрание Свердловской области одобрило проект закона регионального бюджета на 2024 год в первом чтении. Документ поддержали 38 парламентариев, против выступили пять человек, еще двое — не голосовали.

Как сообщил министр финансов региона Александр Старков, объем доходов в 2024 году прогнозируется в сумме 407,6 млрд руб., что на 15% больше ожидаемых поступлений в текущем году. Сумма налоговых и неналоговых доходов составит 285,6 млрд руб. (рост к прогнозу текущего года на 24,7%). Основными источниками пополнения бюджета будут налог на прибыль организаций (156,6 млрд руб.), НДФЛ (130,8 млрд руб.) и налог на имущество организаций (28,3 млрд руб.). Объем безвозмездных поступлений в следующем году составит 22 млрд руб.

Объем расходов регионального бюджета в 2024 году вырастет на 13% и составит 423 млрд руб. Из них на образование планируют направить 117 млрд руб., на социальную политику — 96,2 млрд руб., на здравоохранение — 39,8 млрд руб., на физическую культуру и спорт — 5,3 млрд руб., на культуру — 4,4 млрд руб.

Дефицит бюджета Свердловской области составит 15,4 млрд руб. Объем госдолга на январь 2024 года составит 107,7 млрд руб. «70 млрд руб. — это кредиты федерального бюджета, из них 14,5 млрд руб. — это инфраструктурные бюджетные кредиты и 37,7 млрд руб. — это государственные ценные бумаги Свердловской области», — пояснил Александр Старков.

Фракция КПРФ выступила против законопроекта. Как пояснил руководитель фракции Александр Ивачев, рост бюджетных расходов в сравнении с 2023 годом по многим направлениям социальной сферы меньше ожидаемой инфляции. «Социальная политика по сравнению с базовым бюджетом 2023 года выросла на 2,5%, что означает сокращение»,— пояснил господин Ивачев. Коммунистов не устроило, что власти региона делают упор на тушение лесных пожаров, а не на их профилактику. По словам Александра Ивачева, на лесное хозяйство в 2024 году планируют выделить на 4% меньше средств, чем в 2023 году. «В текущем году мы потратили из резервного фонда 2 млрд руб. на ликвидацию последствий этих пожаров. Может лучше вложиться в их предотвращение и наведения порядка»,— предложил он.

Александр Ивачев призвал отказаться от финансирования проектов «крупного бизнеса» и направить средства на поддержку малого и среднего предпринимательства. «С текущей ключевой ставкой бизнесу позарез нужны льготные кредиты. Уже сейчас на заявки фонду технологического развития промышленности не хватает 100 млн руб.», — сказал господин Ивачев.

Напомним, в 2022 заксобрание Свердловской области приняло закон о бюджете региона на 2023 год. Прогноз доходов составил 354 млрд руб., расходов — 374 млрд руб. Свыше 65% (243,7 млрд руб.) средств бюджета планировалось направить на социальную сферу.

Василий Алексеев

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