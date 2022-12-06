Депутаты заксобрания Свердловской области приняли закон о бюджете региона на 2023 год

Законодательное собрание Свердловской области во вторник, 6 декабря, приняло закон о бюджете региона на 2023 год и плановый период 2024/25 гг. Дефицит бюджета на будущий год составит 19,6 млрд руб. Прогноз доходов — 354 млрд руб. Расходы превышают 374 млрд руб. Бюджет сохраняет социальную направленность — свыше 65% (243,7 млрд руб.) составляют расходы на социальную сферу. Принятие закона поддержали 39 из 46 депутатов заксобрания: фракция КПРФ — воздержалась. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Урал» с места событий.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам регионального парламента Петр Соколюк в своем вступлении уточнил, что в ходе согласительных процедур доходы регионального бюджета выросли на 11 млрд руб. по сравнению с внесенным в октябре проектом (с 343 до 354 млрд руб.). Выросли и предполпгаемые расходы: с 359 до 374 млрд руб. Таким образом, дефицит регионального бюджета возрос с 16,1 до 19,6 млрд руб.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, бюджет «принят в классических рамках». «Мы не стали ставить себе завышенных планок и опирались на консервативный прогноз. При этом, бюджет как и все предыдущие 10 лет носит социальный характер. Заверяю вас, что мы готовы, если потребуется, отказаться от некоторых других планов, но все ранее принятые социальные обязательства в Свердловской области будут выполняться. Эти расходы мы сокращать не станем»,— заявил Евгений Куйвашев.

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Артем Рябов