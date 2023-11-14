В Челябинске квартиры в новостройках за год подорожали на 53,1%

Челябинск лидирует среди российских городов-миллионников по темпам роста цен на первичное жилье за последний год. По данным «Циан. Аналитики», стоимость квадратного метра в новостройках в областном центре за 12 месяцев увеличилась на 53,1%, с 87,4 тыс. до 133,8 тыс. руб. За последний месяц рост составил 7,3%.

За год цены на квадрат выросли во всех мегаполисах страны, кроме Самары, где зафиксировано снижение на 3,6%. Однако в остальных городах рост в процентах далеко не такой выраженный: на втором месте Нижний Новгород (+28,4%), на третьем Краснодар (+26,7%). По стоимости первичного жилья в абсолютных показателях Челябинск перестал быть аутсайдером и обогнал почти половину миллионников.

Авторы исследования отмечают, что рост цен на первичное жилье по всей стране и ряд принятых Центробанком мер снизили спрос на квартиры. «За последний месяц финансовый регулятор активировал ряд инициатив, направленных на охлаждение рынка новостроек, испытывающего, по его мнению, признаки перегрева, — отмечают аналитики. — Были повышены требования к первоначальному взносу и ужесточены подходы к оценке потенциальных заемщиков».

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