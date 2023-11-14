Департамент архитектуры и градостроительства Сочи возглавил Павел Обертинский

Исполняющим обязанности главы департамента архитектуры и градостроительства назначен Павел Обертинский. Сведения об этом опубликованы на портале администрации города.

До нового назначения Павел Обертинский являлся главным специалистом отдела благоустройства департамента. До господина Обертинского с весны 2022 года должность занимал Дмитрий Литвинец.

Ранее в соцсетях появилась информация, что правоохранительные органы провели обыски в доме Дмитрия Литвинца. Якобы в ходе мероприятия была найдена папка, озаглавленная как «Личный контроль». Сообщают, что в ней содержались сведения об оформлении муниципальных земель для соцработников на подставных лиц. В общей сложности речь идет о 28 участках общей стоимостью 400 млн руб. Официально данная информация не подтверждается.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram