Замглавы Минобрнауки: стипендии президента для аспирантов составят 75 тыс. руб.

Размер стипендии президента для аспирантов в новом формате составит 75 тыс. руб., сообщил замглавы Минобрнауки Денис Секиринский. По его словам, указ «в высокой стадии согласования» и может выйти до конца ноября.

«Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28–30 ноября, он уже выйдет»,— сказал господин Секиринский «РИА Новости». Он предположил, что до конца года правительство также может выпустить необходимое постановление и начать отбор на стипендию.

Стипендия в новом формате вводится по поручению президента по итогам встречи с Конгрессом молодых ученых. Предполагается, что инструмент будет поддерживать «лучших с точки зрения их потенциальных результатов и по наиболее важным направлениям». В конкурсе будут участвовать аспиранты и их научные руководители. Первые будут получать деньги, а вторые будут выступать в роли гаранта, что диссертационное исследование будет завершено.

Леонид Уварчев