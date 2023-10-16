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Коммерсантъ FM
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Кержаков рассказал, что получает в сербском «Спартаке» $2 тыс.

Главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков заявил «Спорт-Экспресс», что получает около $2 тыс. в месяц. По его словам, «платят все вовремя, и есть хорошая возможность показать себя».

Александр Кержаков

Александр Кержаков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Кержаков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры второй лиги. Может, и в нижней половине первой — не знаю, какие там сейчас оклады»,— добавил Кержаков.

Он добавил, что есть несколько футболистов, которые «выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской медиалиги». Сколько именно платят игрокам, он не уточнил.

В 2001–2017 годах Кержаков выступал за «Зенит», испанскую «Севилью» и московское «Динамо». Также играл в составе сборной России. В 2020—2021 тренировал «Томь», в 2021–2022 был тренером ФК «Нижний Новгород». До 1 апреля тренировал кипрскую команду «Кармиотисса». В том же месяце рассказал, что вместе с семьей переехал из России в Дубай. Сохраняет за собой звание лучшего бомбардира в истории сборной России (30 голов), лучшего бомбардира в истории российского футбола (233 гола).

Лаура Кеффер

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