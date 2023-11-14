Педагогам — почет, казакам — предназначение

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник утвердила очередную порцию отзывов на инициативы парламентариев. В частности, поддержан законопроект, направленный на повышение авторитета педагогов, самой заметной новеллой которого стало ограничение на использование школьниками мобильных телефонов. Положительный отзыв дан и на инициативу единороссов о пребывании казаков в людском мобилизационном резерве. А вот поправки к Уголовному кодексу о химической кастрации педофилов одобрения у кабмина не нашли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительственная комиссия без замечаний поддержала поправки к закону об образовании, призванные, по замыслу авторов (депутаты от всех фракций и сенаторы), повысить авторитет педагогических работников. Одной из самых заметных новелл проекта, внесенного в Думу 27 октября, стало ограничение на использование учениками мобильных телефонов во время занятий, кроме экстренных случаев и ситуаций, когда это обусловлено учебной необходимостью. Также законопроект предусматривает право правительства, региональных и местных властей устанавливать дополнительные меры господдержки для педагогов, директоров школ и их заместителей. «Реализация предусмотренных законопроектом положений будет способствовать укреплению авторитета педагогической профессии и обеспечит для педагогических работников дополнительные гарантии при осуществлении профессиональной деятельности»,— говорится в отзыве комиссии.

Концептуально кабмин одобрил законопроект группы единороссов о пребывании казаков в мобилизационном людском резерве вооруженных сил (ВС) России. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве ВС РФ и уточнения обязательств, прав и полномочий казачьих обществ в части приема и выполнения их членами обязательства по пребыванию в мобилизационном людском резерве». Согласно проекту, казаки, принявшие на себя обязательства по несению госслужбы или пребывающие в запасе, поступают в мобилизационный резерв на добровольной основе путем заключения контракта. Контроль за соблюдением обязательств по несению службы будет возложен на атаманов казачьих обществ.

Также комиссия утвердила проекты заключений на законопроекты, еще не внесенные в Думу, в частности, поправки к УК и КоАП (наличие отзыва правительства в таких случаях является обязательным условием для внесения инициативы). Мария Бутина («Единая Россия») предложила предусмотреть в УК ответственность за злостное уклонение от отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Комиссия в своем отзыве назвала инициативу «заслуживающей внимания», но указала, что приведенные в пояснительной записке статистические данные «не позволяют однозначно определить наличие проблем, обеспечить решение которых должны предлагаемые изменения». Также отмечается, что в законопроекте не определено, в качестве какого вида наказания, основного или дополнительного, будет рассматриваться лишение права занимать определенные должности. Еще один аргумент — в правоприменении возможна конкуренция норм с положениями ст. 315 УК «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Сергей Леонов (ЛДПР) предложил ввести в УК норму о химической кастрации педофилов. Напомним, что наказание за педофилию предусмотрено статьями 131–135 УК, максимальный срок лишения свободы — 20 лет, при повторном нарушении — пожизненное. С 2012 года введена добровольная химическая кастрация: она применяется с согласия осужденного за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Однако время от времени депутаты предлагают сделать эту меру принудительной. В 2011 году такой проект вносили члены фракции «Справедливая Россия», но правительство дало на него отрицательный отзыв, указав на его затратность. В заключении на законопроект господина Леонова комиссия ссылается на отзыв Верховного суда РФ, где, в частности, говорится, что подобные предложения должны сопровождаться изменениями законодательства о здравоохранении. Инициативы депутатов Бутиной и Леонова, по мнению комиссии, нуждаются в «концептуальной переработке».

Наконец, не поддержан законопроект членов фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, Александра Демина и Владимира Плякина, предложивших не штрафовать водителей за езду без прав, полиса ОСАГО и свидетельства о регистрации автомобиля. Авторы объяснили свою идею тем, что сотрудники ГИБДД могут дистанционно проверить наличие у водителя этих документов, заглянув в государственную информационную систему (ГИС). Комиссия в своем заключении, однако, отмечает, что могут возникнуть трудности при проверке автомобилей с иностранными регистрационными номерами. Кроме того, в отдаленных и малонаселенных районах у инспекторов может попросту отсутствовать интернет, а значит и доступ к ГИС.

Ксения Веретенникова