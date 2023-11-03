Не всё, не везде и не сразу

Значительную часть своего пленарного заседания в четверг Госдума посвятила «расчистке» законодательного портфеля, то есть отклонению инициатив, не поддержанных правительством и профильными комитетами. Обычно это происходит без долгих дискуссий, но на этот раз оппозиция решила побороться за свои законопроекты. В итоге вопросы финансирования и организации образовательного процесса стали предметом оживленного обсуждения, в ходе которого единороссы уверяли коллег, что тоже выступают «за все хорошее», но денег на это в бюджете пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Законопроекты на отклонение» обычно рассматриваются Думой в упрощенном порядке, но 2 ноября несколько документов, инициированных оппозицией, стали предметом серьезного обсуждения. В частности, это произошло с поправками депутатов от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) к Трудовому кодексу, предполагающими установление базовых окладов работников государственных и муниципальных учреждений на уровне не менее 70% от среднего размера оплаты труда в регионе.

Такая мера, по мнению эсеров, позволит покончить с «феодальной», как охарактеризовал ее соавтор проекта Андрей Кузнецов (СРЗП), системой оплаты труда учителей и врачей. «У нас абсолютно бесправная ситуация в сфере образования, в сфере медицины,— горячился депутат.— Люди ходят, кулуарно все рассказывают, но выступить не могут. Есть, конечно, профсоюзы, отдельно взятые, которые потом объявляют экстремистами за то, что они это делают. Но, коллеги, причина не в том, что люди что-то делают не так или они экстремисты. Причина — в несправедливости этой системы».

Инициативу горячо поддержали ЛДПР и КПРФ, а коммунист Олег Смолин даже привел собственные данные о соотношении базовых окладов и средней зарплаты в системе образования: в Карачаево-Черкесии, например, базовый оклад (3420 руб.) составляет 15,9% от средней зарплаты в регионе (21,5 тыс. руб.), в Еврейской автономной области — 6,5%, а на Камчатке — 5%. «Не считаете, что это полный хаос и безобразие?» — негодовал он.

Правительство, однако, посчитало, что неопределенным остается источник дополнительных бюджетных ассигнований, которых потребует нововведение. Кроме того, в случае принятия поправок у многих работников бюджетной сферы зарплата даже снизится, так как проект не учитывает региональные доплаты, предупредила член комитета по труду Виктория Родина (ЕР). «Мы не можем допустить ухудшения уровня жизни наших граждан», —отрезала она, и законопроект отклонили.

Не прошло и предложение КПРФ, настаивавшей на полном исключении из законодательства понятия «образовательные услуги». Отчасти это уже было сделано, напомнил соавтор проекта Олег Смолин, но правильное дело не довели до конца. Сейчас по закону получается так: все, что дается за бюджетные деньги — это образование, а что за деньги родителей — услуга. То есть 55% студентов, которые платят за обучение, и 43% учащихся средних профессиональных заведений образования не получают, а получают «услуги». Это в корне неправильно, настаивал депутат, так как место образования в общественном производстве не зависит от того, платное оно или бесплатное. «Я думаю, что это вопрос идеологический и очень важный»,— заключил он. Проблема в том, что такие поправки не согласуются с нормами Гражданского кодекса, парировал член комитета по просвещению Виктор Смирнов (ЕР). «Давайте не будем ставить телегу впереди лошади и начнем с изменений в гражданском законодательстве»,— миролюбиво предложил он, и инициативу отвергли.

Та же участь постигла законопроект КПРФ, обязывающий школы получать согласие родителей при переводе учащихся на дистанционное обучение. А если это происходит, например, при пандемии, то государство обязано обеспечить учеников всем необходимым, включая связь и оборудование. Злоупотребление информационными технологиями приводит к формированию так называемого клипового мышления, «которое отличается поверхностным восприятием информации», напомнил депутат Смолин. Профильный комитет по просвещению на это возразил, что ситуация, когда часть класса согласна учиться дистанционно, а часть — нет, чревата дезорганизацией учебного процесса.

Дискуссия по вопросам образования продолжилась при обсуждении предложенных коммунистами поправок о повышении статуса педагогов. Льготы, академические свободы, ограничение рабочего времени до 36 часов в неделю, право на выбор учебников (получивших госаккредитацию), участие в разработке образовательных программ и управлении образовательной организацией — все это, по мнению авторов, позволит повысить престиж профессии преподавателя, избавит учебные заведения от дефицита кадров, а самих учителей — от переработок. В подавляющем большинстве регионов сейчас не исполняется указ президента №597, в соответствии с которым зарплата педагогов еще в 2012 году должна была быть доведена до уровня средней зарплаты по региону, жаловался неугомонный Олег Смолин. Чем вконец расстроил зампреда комитета по просвещению Алену Аршинову (ЕР), заверившую коллег, что комитет, конечно же, за повышение статуса педагогов, но где найти деньги?

«Уж тем более, Олег Николаевич, мы с вами знаем, что пилот по зарплатам в нескольких регионах, а потом и на всю страну готовился в 2021 году,— напомнила она.— Должно было выйти постановление, под него были зарезервированы определенные средства. Но, к сожалению, время, геополитика, международные отношения, санкции внесли изменения, и мы вынуждены были защищаться, обороняться и начать СВО, куда тоже уходят серьезные средства». Госпожа Аршинова заявила, что готова вместе с коммунистами «с фонарем искать источники финансирования данной инициативы в федеральном бюджете», но работать нужно честно. Всем депутатам нужно отчитываться перед избирателями, но у законопроекта должно быть финансово-экономическое обоснование, подчеркнула она: «Не просто выйти и выступить, а согласовать с бюджетным комитетом, посоветоваться, на какие источники мы можем рассчитывать, какие статьи мы можем указать, посоветоваться в администрации президента, заручиться поддержкой вице-премьера. А не ставить в позу здесь партию большинства. "Единая Россия" старается делать все возможное!»

Коммунистов эта страстная речь, кажется, не убедила, но единороссы с соратницей согласились и проект отклонили.

Анастасия Корня