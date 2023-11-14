Видеоигры земли российской

Правительство приступило к предметному обсуждению инициативы по «приземлению» зарубежных онлайн-игр в РФ. В частности, «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) готовит законопроект, который обяжет разработчиков открывать в стране представительства и переносить сюда серверную инфраструктуру. Также они должны будут платить сбор — средства пойдут на поддержку российских компаний. Но, по данным “Ъ”, профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко пока считает идеи «сырыми». А отраслевые эксперты вообще сомневаются, что «приземление» возможно реализовать в текущих условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам трех источников “Ъ” на рынке разработки видеоигр, 9 ноября в координационном центре правительства РФ прошла закрытая встреча чиновников и представителей игровой индустрии, организованная аппаратом вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Стороны обсуждали перспективы реализации инициативы по переносу серверов зарубежных компаний, разрабатывающих онлайн-игры, в Россию, а также по созданию регулятора для них. Судя по повестке, к участию были приглашены Минцифры, Роскомнадзор, ФНС, Минэкономики. По словам собеседников “Ъ”, на мероприятии присутствовали представители игровых компаний 1С, Lesta Games, VK Play, а также Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

Перенести серверы зарубежных компаний, разрабатывающих онлайн-игры, в РФ 19 октября на заседании совета по развитию спорта предложил глава исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлев. Тогда же он говорил о создании единого регулятора сетевых игр, чтобы при необходимости их можно было блокировать. Кроме того, господин Кремлев выступал за то, чтобы обязать компании регистрировать свои ресурсы в зоне .ru, размещать в стране их ПО и серверы, открывать локальные офисы. Владимир Путин поддержал идею.

По словам одного из собеседников “Ъ”, знакомого с деталями встречи, ее участники обсуждали как раз идеи Умара Кремлева и возможности их реализации. «"Единый регулятор азартных игр" готовит законопроект, который предполагает приземление иностранных разработчиков игр в России. Компании, которые перенесут в страну серверы своих игр, хотят обязать платить отчисления в отдельный фонд, средства якобы пойдут на поддержку российской инфраструктуры видеоигр. Но сам законопроект участникам встречи не показали»,— говорит источник “Ъ”. Однако он утверждает, что господин Чернышенко «посчитал идеи сырыми» и распорядился их доработать.

Другой собеседник “Ъ”, принимавший участие во встрече, уточнил, что при Минцифры организуют рабочую группу, в которую войдут представители российских разработчиков видеоигр. Им предстоит сформулировать ключевые для отрасли определения и «четко прописать различия между онлайн-казино и играми».

В Минцифры “Ъ” подтвердили факт совещания. «Главная задача встречи — обмен мнениями между представителями игровой индустрии и регуляторами»,— сказал представитель министерства. По его словам, сейчас идет «поиск подходов к возможному регулированию в этой сфере».

В Роскомнадзоре, Lesta Games и VK от комментариев отказались, так же поступил глава РВИ Василий Овчинников. В Минэкономики переадресовали запрос в аппарат Дмитрия Чернышенко. Представители ЕРАИ, ФНС, вице-премьера и Умара Кремлева на запросы не ответили.

На практике «приземлить» именно разработчиков видеоигр не получится: сейчас существует множество студий самого разного масштаба, а инструментов, которые бы позволили отслеживать исполнение инициативы, просто нет, говорит главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов.

Возможно, уточняет юрист, авторы идеи имели в виду дистрибуторов, то есть площадки, которые позволяют покупать цифровые копии игр,— Steam, EGS, Nintendo eShop, PS Store и др. Но и в отношении них принуждение, например, через угрозу блокировки маловероятно, полагает господин Ляхманов. «За два года почти все научились пользоваться VPN и находить способы оплаты зарубежного контента, поэтому блокировка, скорее всего, никак не повлияет на доступность площадок для россиян»,— говорит он.

Никита Королев