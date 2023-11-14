Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Видеоигры земли российской

Новые правила для иностранных разработчиков обсуждаются в правительстве

Правительство приступило к предметному обсуждению инициативы по «приземлению» зарубежных онлайн-игр в РФ. В частности, «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) готовит законопроект, который обяжет разработчиков открывать в стране представительства и переносить сюда серверную инфраструктуру. Также они должны будут платить сбор — средства пойдут на поддержку российских компаний. Но, по данным “Ъ”, профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко пока считает идеи «сырыми». А отраслевые эксперты вообще сомневаются, что «приземление» возможно реализовать в текущих условиях.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам трех источников “Ъ” на рынке разработки видеоигр, 9 ноября в координационном центре правительства РФ прошла закрытая встреча чиновников и представителей игровой индустрии, организованная аппаратом вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Стороны обсуждали перспективы реализации инициативы по переносу серверов зарубежных компаний, разрабатывающих онлайн-игры, в Россию, а также по созданию регулятора для них. Судя по повестке, к участию были приглашены Минцифры, Роскомнадзор, ФНС, Минэкономики. По словам собеседников “Ъ”, на мероприятии присутствовали представители игровых компаний 1С, Lesta Games, VK Play, а также Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

Перенести серверы зарубежных компаний, разрабатывающих онлайн-игры, в РФ 19 октября на заседании совета по развитию спорта предложил глава исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлев. Тогда же он говорил о создании единого регулятора сетевых игр, чтобы при необходимости их можно было блокировать. Кроме того, господин Кремлев выступал за то, чтобы обязать компании регистрировать свои ресурсы в зоне .ru, размещать в стране их ПО и серверы, открывать локальные офисы. Владимир Путин поддержал идею.

По словам одного из собеседников “Ъ”, знакомого с деталями встречи, ее участники обсуждали как раз идеи Умара Кремлева и возможности их реализации. «"Единый регулятор азартных игр" готовит законопроект, который предполагает приземление иностранных разработчиков игр в России. Компании, которые перенесут в страну серверы своих игр, хотят обязать платить отчисления в отдельный фонд, средства якобы пойдут на поддержку российской инфраструктуры видеоигр. Но сам законопроект участникам встречи не показали»,— говорит источник “Ъ”. Однако он утверждает, что господин Чернышенко «посчитал идеи сырыми» и распорядился их доработать.

Другой собеседник “Ъ”, принимавший участие во встрече, уточнил, что при Минцифры организуют рабочую группу, в которую войдут представители российских разработчиков видеоигр. Им предстоит сформулировать ключевые для отрасли определения и «четко прописать различия между онлайн-казино и играми».

В Минцифры “Ъ” подтвердили факт совещания. «Главная задача встречи — обмен мнениями между представителями игровой индустрии и регуляторами»,— сказал представитель министерства. По его словам, сейчас идет «поиск подходов к возможному регулированию в этой сфере».

В Роскомнадзоре, Lesta Games и VK от комментариев отказались, так же поступил глава РВИ Василий Овчинников. В Минэкономики переадресовали запрос в аппарат Дмитрия Чернышенко. Представители ЕРАИ, ФНС, вице-премьера и Умара Кремлева на запросы не ответили.

На практике «приземлить» именно разработчиков видеоигр не получится: сейчас существует множество студий самого разного масштаба, а инструментов, которые бы позволили отслеживать исполнение инициативы, просто нет, говорит главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов.

Возможно, уточняет юрист, авторы идеи имели в виду дистрибуторов, то есть площадки, которые позволяют покупать цифровые копии игр,— Steam, EGS, Nintendo eShop, PS Store и др. Но и в отношении них принуждение, например, через угрозу блокировки маловероятно, полагает господин Ляхманов. «За два года почти все научились пользоваться VPN и находить способы оплаты зарубежного контента, поэтому блокировка, скорее всего, никак не повлияет на доступность площадок для россиян»,— говорит он.

Никита Королев

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...