Матпомощь с осложнениями

Верховный суд РФ (ВС) решит, имела ли компания право в преддверии банкротства перечислить деньги работнику на лечение серьезного заболевания или это нарушает права ее кредиторов. Позиции нижестоящих судов разделились — первая инстанция поддержала работника, но апелляция с кассацией обязали его вернуть средства. От решения ВС зависит, по какому пути пойдет практика. Юристы говорят, что работодатель может оказывать безвозмездную помощь сотрудникам, но важно правильно ее оформить и подтвердить траты. В отсутствие документов есть риски как вывода активов, так и наказания добросовестного работника, не осведомленного о проблемах компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС рассмотрит дело об оспаривании перевода компанией денег работнику незадолго до ее банкротства. С июня 2016 по январь 2017 года ООО «Дорстройсервис» (зарегистрировано в Республике Северная Осетия — Алания) перечислило 1,83 млн руб. Феликсу Гутнову. Он работал в компании с мая 2015 года, сначала на должности руководителя проекта, а затем главным инженером. В конце июля 2017 года господин Гутнов уволился. Незадолго до этого, в мае, в отношении «Дорстройсервиса» возбудили дело о несостоятельности, в феврале 2019 года ООО признали банкротом. Конкурсный управляющий оспорил предбанкротные сделки должника, в том числе и перечисление денег работнику.

Управляющий заявил, что операции совершены в период подозрительности (в течение года до возбуждения банкротного дела), основание перевода в платежном поручении указано как «перечисление денежных средств подотчет», но отчета и встречного исполнения не было, что нарушает интересы кредиторов. Работник в ответ ссылался на то, что не знал о «финансово затруднительном положении» компании, а деньги предоставлены ему «для лечения онкологического заболевания» в Израиле и Санкт-Петербурге. В подтверждение Феликс Гутнов принес от российских и израильских клиник копии эпикриза, результатов гистологии и протокола операции.

Арбитражный суд республики встал на сторону сотрудника, отклонив требования управляющего. Суд признал, что спорные средства направлялись для лечения конкретного вида рака, включая курс биохимии, операцию и лучевую терапию. Первая инстанция также допустила, что при заполнении графы «назначение платежа» бухгалтер ошибочно указал подотчетность средств вместо «материальной безвозмездной помощи».

Но апелляция и кассация поддержали доводы истца, признали перечисление средств недействительным и взыскали с господина Гутнова 1,83 млн руб. в конкурсную массу. Суды отметили, что выделение работнику средств на лечение не оформлялось, а у «Дорстройсервиса» уже были невыплаченные долги. Также суды сочли, что доказательств траты денег именно на лечение недостаточно, и предположили, что средства могли быть выданы «в целях обналичивания». Работник подал жалобу в ВС. Экономколлегия рассмотрит дело 7 декабря.

Практика оспаривания подобных платежей достаточно широка, говорит управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева, но в экономколлегии ВС спор оказался впервые. Юрист Forward Legal Арпине Пирумян полагает, что нет оснований для взыскания с работника средств, так как он предоставил доказательства наличия заболевания и расходов. Она указывает на неподтвержденность как предположения апелляции «о возможном обналичивании денег», так и вывода о недобросовестности работника и его осведомленности о финансовых проблемах фирмы.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель поясняет, что работодатель вправе выделять средства на поддержку работников, перечень оснований «может быть установлен в трудовом или коллективном договоре, ином локальном нормативном акте предприятия».

Закон не обязывает закреплять порядок выплаты материальной помощи, уточняет Зоя Галеева. Но во избежание претензий важно правильно оформить помощь от работодателя, подчеркивает господин Учитель: должно быть заявление от сотрудника, приказ руководителя о выплате, указание в платежке на материальную помощь, уплата НДФЛ с суммы свыше 4 тыс. руб., документы о расходовании средств. Отсутствие документов и дало судам основания признать платеж недействительным, полагает юрист. Госпожа Галеева добавляет, что работник не мог «повлиять на оформление и учет выделяемой ему помощи», но должен был подтвердить в суде не просто постановку диагноза и необходимость операции, а именно оплату лечения этими деньгами. В отсутствие доказательств требования управляющего о возврате средств обоснованны, полагает она.

«Этот спор — классическая ситуация, когда перед судом стоит выбор руководствоваться буквой или духом закона, то есть не ограничиваться проверкой формального соблюдения нормы, а исходить из целей правового регулирования»,— говорит Сергей Учитель. Арпине Пирумян отмечает, что ВС недавно признал право компании жертвовать деньги в пользу структур РПЦ даже в преддверии банкротства (см. “Ъ” от 3 октября). По ее мнению, аналогичный подход можно применить и к материальной помощи работнику, если траты на лечение будут подтверждены.

В то же время нельзя запретить оспаривание таких выплат по умолчанию, уточняет глава совета союза АУ «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко, «иначе это позволит маскировать вывод активов через оказание помощи». Она предлагает также учитывать должность сотрудника, получившего деньги, так как топ-менеджеры компании должны знать о ее финансовых трудностях.

Анна Занина