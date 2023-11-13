В Госдуме предложили наделить регионы правом запрещать «наливайки»

Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий региональным властям право ограничивать продажу слабоалкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

Согласно действующему законодательству, розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания — разные виды деятельности, для которых необходимы отдельные лицензии. Однако для продажи слабоалкогольной продукции отдельная лицензия не требуется.

Авторы предлагают наделить власти регионов следующими правами:

запрещать розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи «по одному месту с розничной продажей такой продукции при оказании услуг общественного питания», в том числе в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях;

ограничивать время розничной продажи алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах;

ввести требование о розничной продаже слабоалкогольной продукции только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в регионах России «под видом оказания услуг общественного питания» круглосуточно продается алкогольная продукция. По мнению авторов законопроекта, это приводит к нарушению общественного порядка, в частности во дворах многоквартирных домов.

Как отмечают авторы инициативы, в Москве из 2,2 тыс. объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на продажу алкоголя, «остальные — осуществляют деятельность по розничной продаже пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, не являющейся лицензируемой».

Лусине Баласян