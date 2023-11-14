Служить бы рады

Первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко в понедельник анонсировал новую премию «Служение», которую станут вручать представителям местного самоуправления (МСУ). Ее итоги по десяти номинациям подведут в январе. По мнению господина Кириенко, номинантами и лауреатами премии одними из первых должны стать муниципалы, работающие на новых или подвергающихся обстрелам «старых» территориях. Эксперт отмечает, что в системе российской власти представители МСУ зачастую находятся в самом незавидном положении, поэтому власти и хотят их поощрить. Источник “Ъ”, близкий к АП, ранее рассказывал, что внимание к этой категории служащих усиливается в том числе и в преддверии президентской кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Съезд Всероссийской ассоциации развития МСУ (ВАРМСУ), где была анонсирована новая премия, проходил в подмосковной мастерской управления «Сенеж», рассказали “Ъ” в ВАРМСУ. Премия «Служение» учреждена по поручению президента Владимира Путина и будет присуждаться представителям МСУ — как командам, так и отдельным людям. Организатором премии выступает сама ВАРМСУ при поддержке АП.

Как рассказали “Ъ” в ассоциации, выступивший на съезде Сергей Кириенко пояснил, что премия нужна, чтобы выказать уважение людям, посвятившим свою жизнь «служению», а именно под это определение и подходит работа на муниципальном уровне. «Это высказывание слов благодарности тем людям, которые сегодня на своей передовой совершают подвиги. Тем более что многие муниципалитеты в Луганской и Донецкой народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях сегодня реально работают на передовой с такими же рисками для жизни порой, как и ребята, которые находятся на первой линии обороны. Хочу всем им сказать спасибо не только за профессионализм, но и за настоящее человеческое мужество. Я думаю, что как раз такие люди и смогут стать одними из первых номинантов и лауреатов запускаемой по поручению президента премии»,— передают в ВАРМСУ слова господина Кириенко.

У премии будет десять номинаций: «Мой край — моя гордость», «Малая родина — сила России», «Защита Отечества — общее дело», «Практики муниципалитета — решения для страны», «Объединяя усилия — умножаем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «Прямой разговор — доверие к власти», «Опыт наставника — успех молодых», «Новые технологии — новые возможности» и спецноминация «Судьба человека — гордость Отечества». Участники конкурса должны будут направлять свои заявки на сайт премияслужения.рф, а итоги планируется подвести в январе 2024 года. Председателем наблюдательного совета конкурса стал сам Сергей Кириенко, его заместителями — министр экономического развития Максим Решетников и сопредседатель ВАРМСУ, депутат Госдумы Ирина Гусева.

В ВАРМСУ также назвали “Ъ” имена нескольких людей, которые могли бы быть награждены, если бы приняли участие в конкурсе. Среди них — глава Шебекино Белгородской области Владимир Жданов, организовавший эвакуацию жителей во время обстрела; глава администрации Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков, отличившийся в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1999 году, а затем выведший свой город из стадии банкротства до уровня одного из самых активно развивающихся в Северо-Кавказском федеральном округе; глава Татаро-Лакинского сельского поселения Вадинского района Пензенской области Нина Баурина, усыновившая восьмерых детей,— ее примеру последовали местные жители, что помогло возродить село. Рассказывают в ассоциации и о главе Афанасьевского района Кировской области, многодетной матери Елене Беляевой, которая сама вручила повестку старшему сыну: в ее районе у всех «патриотическая позиция» и жители активно помогают участникам СВО. Достоин премии и глава Грязинского района Липецкой области Владимир Рощупкин, занимающий этот пост с 1989 года с коротким перерывом на депутатство, который сумел добиться, чтобы город Грязи получил звание «Самый благоустроенный город России». Наконец, в ВАРМСУ приводят в пример главу муниципального образования «Тит-Арынский наслег» в Якутии Григория Лукина, спасшего односельчанку из ледяной воды, куда она упала при переправе через мост.

Источник “Ъ”, близкий к АП, ранее рассказывал, что внимание на представителей МСУ стали обращать в том числе и в преддверии президентской кампании: их положение незавидно, ресурсов мало, а результат зачастую спрашивают именно с них.

Политолог Александр Немцев согласен с этой логикой. По его словам, сейчас муниципальные служащие в системе госвласти фактически воспринимаются как самая незащищенная категория чиновников, особенно это касается низких и средних должностей. «Уровень их зарплат низкий, признания в обществе нет. Люди зачастую относятся к ним как к "народным слугам" и канализируют на них весь негатив по той или иной ситуации»,— говорит эксперт. Видимо, этой премией федеральный центр лишний раз пытается показать всю важность этой работы, несмотря на ее сложность, рассуждает господин Немцев: «Название премии хорошо описывает реалии этой работы. Это не столько синекура и манна небесная, сколько кропотливый и тяжелый труд».

Андрей Винокуров