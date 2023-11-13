На реконструкцию форта «Петр I» выделили 1,5 млрд бюджетных рублей

Резервный фонд правительства России выделил Минобороны страны бюджетные ассигнования почти на 1,5 млрд рублей на первый этап реконструкции форта «Петр I» в Кронштадте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Shiva / Wikipedia Фото: Andrew Shiva / Wikipedia

Как говорится в распоряжении правительства № 3137-р от 9 ноября 2023 года, на выделенные средства пройдет реконструкция с элементами реставрации с приспособлением к современному использованию. Год назад на аналогичные цели уже выделяли 1,1 млрд рублей. Тогда бюджетные ассигнования тоже направили через Минобороны из резервного фонда правительства России.

Реконструкцией сооружений занимается АНО по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте «Остров фортов», в котором руководителем проектного офиса выступает дочь министра обороны Ксения Шойгу. Проект «Остров фортов» в Кронштадте реализуется с 2019 года. Помимо «Петра I», идет также реконструкция фортов «Александр I» и «Кроншлот».

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе «Острова фортов», деньги на проект выделяются каждый год в зависимости от запланированного объема работ. В этом году «Петр I» присоединят к сетям водоснабжения, водоотведения, газа и электричества. Также средства направят на монтаж кровли, реставрацию фасадов здания котельной, выполнение демонтажных работ, подготовку помещений под реставрационные работы по основному зданию (подковообразная башня, правофланговая куртина и полукруглая башня). Работы идут на двух других фортах: например, на «Александре I» заканчивается реставрация дворовых фасадов с кирпичной кладкой и архитектурным декором. Реставрацию всех трех объектов закончат к 2025 году. На это требуется еще 2,313 млрд рублей.

В пресс-службе проекта подчеркнули, что из-за высоких затрат на реставрацию и подключение к сетям объекты были неинтересны инвесторам. Поэтому ремонтом занимается государство, чтобы в последующем передать форты инвесторам. «Вопрос управления фортами сейчас в проработке. В начале следующего года планируется утвердить имущественно-правовую схему функционирования фортов»,— сообщили в пресс-службе «Острова фортов».

В фортах до 2026 года появятся музейные экспозиции, общественные пространства и туристическая инфраструктура. В частности, в «Петре I» откроют музей минно-взрывного дела, ресторан, кафе, смотровую площадку, пространство для проведения культурных мероприятий. В «Кроншлоте» появятся площадка для бракосочетаний, музей истории первого форта Кронштадта, ресторан, кинотеатр и сувенирный магазин. В «Александре I» — музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторан, гостиничные номера, пространство для культурно массовых мероприятий под стеклянным куполом.

Игорь Кокорев, операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers, считает, что преимущество «Петра I» по сравнению с другими фортами — в его доступности, потому что объект соединяется дамбой с Кронштадтом. «С учетом общего развития проекта на форте целесообразно размещать культурно-досуговые функции, рекреационные объекты. Реконструкция форта увеличит туристический потенциал уже и так популярного проекта»,— полагает господин Кокорев.

Анастасия Захарова