Хата с краю

В Пермском крае продолжается курс на централизацию градполитики на уровне регионального правительства. Краевые власти готовятся получить от администрации Перми полномочия в этой сфере по подготовке документации по планировке территории, образованию участков под многоквартирными домами и консолидации земель для комплексного развития территории. По данным «Ъ-Прикамье», краевые власти могут получить архитектурные полномочия у Пермского муниципального округа, Краснокамска и Добрянки. В минимуществе опровергают информацию о получении градполномочий от этих территорий. Эксперты говорят, что передача новых функ­ций региону ослабляет позиции муниципалитета, но делает удобным для застройщиков решение вопросов в одном ведомстве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В региональное заксобрание внесен проект закона, предполагающий продолжение передачи градостроительных полномочий от администрации Перми к краевым властям. Как сообщают в телеграм-канале заксобрания, в случае одобрения законопроекта с муниципального на региональный уровень перейдут полномочия по подготовке документации по планировке территории Перми для размещения объектов местного значения и образования земельных участков под много­квартирными домами. Краевые власти смогут вносить изменения в документацию по планировке.

Правительство Пермского края будет также изымать участки и объекты недвижимости для комплексного развития территорий жилой и нежилой застройки. Профильные ведомства будут заключать соглашения об изъятии земельных участков и недвижимости, обращаться в суд для изъятия или прекращения прав на нее к собственникам. Выполнять новые функции будет единый центр компетенций. В мин­имуществе говорят, что создание такого центра позволит повысить качество выполняемых работ и уменьшить сроки подготовки, согласования и проверки документации по планировке территории. «Вопросы, связанные с реализацией градостроительной политики в регионе, будут решаться значительно оперативнее»,— отмечают в ведомстве. В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 2024 года. Документ рассмотрят в двух чтениях на заседании краевого парламента 30 ноября.

Напомним, краевые власти начали процесс передачи градполномочий с муниципального на региональный уровень в 2020 году, когда Пермская дума поддержала эту инициативу. С 2021 года от мэрии Перми к региональному правительству перешли полномочия по подготовке и утверждению генплана города, по его изменению, утверждению правил землепользования и застройки (ПЗЗ), подготовке и утверждению документации по планировке территорий и прочему. Краевые власти стали формировать состав комиссии по ПЗЗ. С 2022 года правительство начало вместо администрации Перми выдавать градпланы участков, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. В этом году стало известно об объединении городского и краевого институтов территориального планирования в единый центр компетенций.

В администрации Перми прокомментировали планы по передаче полномочий на региональный уровень, перечислив целый ряд функ­ций, которые муниципалитет продолжит выполнять в случае одобрения законопроекта. В частности, администрация города будет участвовать в подготовке и утверждении документов территориального планирования, региональных нормативов градпроектирования, разрабатывать и утверждать местные нормативы градпроектирования, обеспечивать их исполнение. В мэрии будут готовить предложения и материалы по обоснованию к проекту генплана, ПЗЗ, согласовывать размещение объектов капстроительства федерального, регионального значения и прочее.

По данным источника «Ъ-Прикамье», региональное правительство рассматривает возможность получить градполномочия ближайших крупных территорий региона — Пермского муниципального округа, Краснокамска и Добрянки. Другой собеседник говорит, что на краевой уровень предполагается забрать полномочия местных администраций по архитектуре. В то же время он отмечает, что главы районов в курсе грядущих намерений.

В региональном минимуществе отметили, что единый центр компетенций, который создадут для выполнения новых функций, скорее всего, будет курировать министерство. Сведения о получении градполномочий от Пермского округа, Крас­нокамска и Добрянки в ведомстве опровергли. «Законопроект касается только Пермского городского округа, относительно других территорий таких планов нет»,— пояснили в мин­имуществе.

По словам совладельца девелоперского холдинга «Город мечты» Андрея Ляшкова, профильные министерства региона, ответственные за градостроительство, реализуют принцип «единого окна» для участников рынка. «Следующий этап развития Перми — это активное вовлечение строительной отрасли в комплексное развитие застроенных территорий. После объединения градполномочий в одном министерстве вопросы по планировке и межеванию территорий, подготовке участков к строительству будут решаться проще. Все полномочия по земельным отношениям хотят передать на краевой уровень»,— рассуждает собеседник. Господин Ляшков полагает, что передача градполномочий региону ослабляет позиции администрации Перми, но делает удобным для застройщиков решение вопросов в одном ведомстве. Если бы к краевому правительству перешли аналогичные функции от ближайших Пермского округа, Добрянки и Краснокамска, это позволило бы создать единые стандарты требований к документации, считает Андрей Ляшков.

Депутат краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов назвал оправданной готовящуюся передачу градполномочий региональным властям. По его словам, муниципальные полномочия в определенных направлениях должны быть переданы целиком — нынешняя инициатива доводит начатый процесс до конца. «Механизм КРТ сейчас является основным двигателем развития по расселению ветхого и аварийного жилья. Учитывая, что проекты КРТ и программа по расселению ветхого и аварийного жилья ведутся минстроем, логично, чтобы эти полномочия тоже перешли краю»,— заметил депутат. По его словам, у мэрии Перми остаются полномочия, необходимые для ведения оперативной деятельности, которой городские власти и продолжат заниматься.

Евгения Ахмедова