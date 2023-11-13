«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российском рынке наметилась боковая динамика, нет ни впечатляющего роста, ни снижения. Но все-таки есть две темы, которые привлекают инвесторов: большое количество выходов на IPO и процесс редомициляции, который тоже приносит прибыль. Что происходит на этих направлениях? Куда вложить средства? И стоит ли это делать? Разобраться в ситуации экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову помог руководитель инвестиционного департамента компании CB Partnership Иван Сергеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: «Южуралзолото» 13 ноября установила ценовой диапазон IPO. Насколько это интересно инвесторам? И на какие кейсы по процессу редомициляции стоит обратить внимание?

Иван Сергеев: «Южуралзолото» — интересная история. Компания работает с хорошей рентабельностью, по EBITDA она выше 30% по 2022 году. Это довольно-таки сильный игрок, маржинальный. У компании прозрачная дивидендная политика, она платит 50% от чистой прибыли. При этом меня ситуация с IPO несколько пугает. На российском фондовом рынке сейчас очень много неквалифицированных инвесторов, а больше 80% торгов приходится именно на физических лиц. И этой лазейкой сейчас пользуются компании. Но если Центральный банк продолжит проводить жесткую монетарно-кредитную политику, то ситуация может быть не совсем радужной. И, как мы видим, тот же Henderson после IPO своих инвесторов не особо радует динамикой. Что касается кейсов по редомициляции, их достаточно много: это и «Мать и Дитя», и Тинькофф-банк, и X5. Компании стремятся закончиться процедуру в ближайшее время. HeadHunter в своем меморандуме даже даты опубликовал и планирует до конца декабря все свои расписки конвертировать в акции новой международной компании, публичного акционерного общества. По мере того, как появляется все больше информации, и компании дают пресс-релизы на тему переезда, спред с зарубежным рынком, конечно, сокращается.

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