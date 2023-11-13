Для Нижегородской области напишут гимн на музыку композитора Касьянова

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что региональные парламент и правительство намерены поработать идею написания гимна для Нижегородской области.

Написать гимн региона на музыку композитора Александра Касьянова, который родился в Пильнинском районе Нижегородской области в 1891 году и умер в Нижнем Новгороде 1982-м, Евгению Люлину предложила краевед Татьяна Виноградова. Гимн был написан для РСФСР после великой отечественной войны, но музыка не была использована. Татьяна Виноградова предложила провести конкурс сред нижегородцев на создание текста гимна.

«Гимн Александра Касьянова нужно слышать, он интересный, вдохновенный, возвышающий. В нем слышится патина времени, которую можно почистить, но она создает свой шарм»,— цитирует Евгения Люлина пресс-служба областного парламента.

Ранее ГТРК «Нижний Новгород» сообщало, что пластику с музыкой в архиве в Москве нашел профессор нижегородской консерватории Валерий Колесников.

Александра Викулова