Exxon начнет производство лития в США с 2027 года

Сегодня, 13 ноября, американская нефтегазовая компания ExxonMobil сообщила о планах начать добычу лития на своих нефтяных месторождениях в Арканзасе. В этом году Exxon купила права на разработку участка площадью 120 тыс. акров (примерно 48 тыс. га) на юге штата.

Спрос на литий в мире растет, так как он является важным компонентом при производстве аккумуляторов для электромобилей. В Exxon заявили, что к 2030 году компания станет «ведущим поставщиком». К этому году компания планирует производить такое количество лития, которого будет достаточно для выпуска миллиона батарей в год.

Именно Exxon в 1970-е годы первой представила на рынок литий-ионные аккумуляторы, однако затем компания отошла от этой деятельности. Теперь Exxon хочет снова выйти на рынок под брендом Mobil Lithium. По данным Bloomberg, компания уже провела переговоры о поставках с такими производителями электромобилей, как Tesla, Ford, Volkswagen.

Для нефтегазовых компаний производство лития может быть выгодным побочным продуктом их основной деятельности: сейчас существуют технологии выделения лития из подземных соленых вод в скважинах. Именно такие технологии собирается использовать Exxon. Некоторые другие компании, в том числе Occidental Petroleum и Equinor, также изучают возможность запуска производства лития. Однако Exxon стала первой крупной нефтегазовой компанией, объявившей о подобном проекте.

Яна Рождественская