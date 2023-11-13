На Украине экс-депутата Рады Киву заочно приговорили к 14 годам колонии

Лычаковский райсуд Львова заочно приговорил бывшего депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По данным инстанции, сейчас господин Кива проживает в России, украинские власти объявили его в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Кива

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Илья Кива

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Илью Киву признали виновным в призывах к насильственной смене власти, ведению агрессивной войны, государственной измене и публичном использовании коммунистической символики. Суд помимо лишения свободы также назначил Илье Киве дополнительное наказание в виде конфискации его имущества.

Защита экс-депутата намерена обжаловать вынесенный приговор в вышестоящей инстанции, отмечает украинское издание «Укринформ». Сам политик решение львовского суда пока не прокомментировал.

Илья Кива избрался депутатом Рады по итогам выборов 2019 года по списку «Оппозиционной платформы — За жизнь». До этого он состоял в «Правом секторе» (запрещенная в РФ террористическая организация) и возглавлял Социалистическую партию Украины.

По данным агентства УНИАН, политик покинул Украину в феврале 2022 года незадолго до начала российской военной операции «под предлогом отдыха в одной из европейских стран». Вскоре выяснилось, что Илья Кива находится в России, он активно поддержал ввод войск РФ на Украину и начал регулярно выступать в эфире политических шоу на российских федеральных телеканалах.

В марте 2022 года политика лишили мандата депутата Верховной рады, после этого в отношении него возбудили несколько уголовных дел. В апреле 2022-го господин Кива попросил президента РФ Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.

Александр Кислов