Литература не в «Фокусе»

В Челябинске закрывается самый крупный книжный магазин «Библио-Глобус», расположенный в торгово-развлекательном центре «Фокус». Он проработает по 16 ноября (включительно). В торговой сети сообщили, что причиной закрытия стал упор на продажи в интернете и сотрудничество с маркетплейсами. Сейчас руководство ТРЦ ищет арендатора помещения, которое освободится после закрытия магазина. Эксперты отмечают, что на фоне роста продаж онлайн наблюдается тенденция к закрытию офлайновых магазинов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Челябинск — единственный город, кроме Москвы, где есть магазин «Библио-Глобус»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Челябинск — единственный город, кроме Москвы, где есть магазин «Библио-Глобус»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Самый крупный по площади книжный магазин Челябинска «Библио-Глобус» сообщил о своем закрытии. Информация об этом появилась в сообществе ритейлера в социальной сети «ВКонтакте». В объявлении сказано, что такое решение принято «по инициативе московского торгового дома “Библио-Глобус”».

Челябинский магазин сети занимает 2,5 тыс. кв. м на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Фокус». В отделе аренды «Фокуса» сообщили, что у них уже есть на рассмотрении арендаторы, но оглашать их руководство пока не планирует. «Библио-Глобус» работает по 16 ноября включительно. В последние дни работы он объявил распродажу. На фото и видео, которыми делятся покупатели в социальных сетях, видны очереди, несмотря на полупустые полки. Посетители отмечают, что в обычные дни, когда в магазине не было существенных скидок, очередей в нем вообще не было.

ООО «Торговый дом “Библио-Глобус”» было зарегистрировано в 1992 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал компании — 150 тыс. руб. Выручка от продаж в 2022 году составила 591 млн руб., а чистый убыток — 21 млн руб. Челябинский магазин открылся в 2012 году. Он известен тем, что, помимо продажи книг и других товаров, традиционно представленных в книжных сетях, в нем проходили различные мероприятия, например встречи с писателями.

Как сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе сети «Библио-Глобус», решение о закрытии связано с «современными социально-экономическими трендами, в числе которых — развитие e-commerce, а также переориентация покупательского спроса граждан на другие товарные группы». Сейчас компания меняет стратегию развития своего бренда. Она намерена сделать упор на собственный интернет-магазин и взаимодействие с маркетплейсами.

Генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что сейчас для книжного ритейла настали непростые времена, как и для ряда других офлайн-направлений. Конкуренция с онлайн-направлением растет, поэтому наблюдается тенденция на снижение трафика физических торговых объектов.

«Ничего удивительного, что даже такие крупные игроки закрывают объекты. Я не исключаю, что через некоторое время магазин откроется в маленьком формате в другой локации. Но этот тренд на переключение покупок в онлайн все равно остается. Причем здесь речь идет не об электронных книгах, а именно о классических бумажных. Нынешняя ситуация для офлайн-ритейла будет оставаться по-прежнему сложной»,— отмечает эксперт.

Как писал «Ъ», по прогнозам Минцифры, по итогам 2023 года ожидается рост книжного рынка лишь в денежном выражении — на 6,65%. Такую ожидаемую динамику в министерстве связывают с повышением цен. В экземплярах рынок сократится на 9,07%. Причины — подорожание книг, снижение покупательской способности населения, а также рост пиратства. Издатели отмечали, что трафик на пиратских ресурсах электронных книг значительно вырос и превысил 100 млн визитов в месяц.

Сейчас в Челябинске, по данным 2ГИС, более 80 книжных магазинов. Пять из них принадлежит сети «Читай-город», которая вышла на рынок областного центра в 2009 году. Также на рынке Челябинска присутствуют ритейлеры «Книга Лэнд», «Книжный город», «Живое слово», «Дом книги» и другие, включая несколько букинистических отделов.

Ольга Воробьева