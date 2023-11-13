Новым владельцем петербургского актива British American Tobacco стала компания из ОАЭ

Британский табачный концерн British American Tobacco завершил сделку по продаже двух российских активов — АО «БАТ-СПб», владеющего петербургской табачной фабрикой, и московского АО «МУМТ», организующего продажи. Обе структуры перешли компании из ОАЭ BFI Holding, сообщает со ссылкой на данные ЕГРЮЛ 13 ноября «Ъ».

Согласно реестру Abu Dhabi Global Market (ADGM), владельцами компании BFI Holding являются Фарук Енер, Олег Барвин, Елена Заварзина, Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов. Господин Енер ранее занимал пост генерального директора BAT по РФ, Турции, Кавказу, Центральной Азии и Белоруссии, а господин Барвин возглавлял департамент по правовым вопросам. Господа Осаволюк и Кудинов, в свою очередь, могут быть связаны с дистрибьютором BAT в России ГК СНС. Доли учредителей BFI Holding в нем не раскрываются.

Британский концерн British American Tobacco (выпускает сигареты под марками Kent, Vogue, Dunhill, Lucky Strike и т.д.) начал работать в России в 1991 году. Спустя три года компания запустила собственное производство табачных изделий в Петербурге. После начала боевых действий на Украине, в мае 2022 года, BAT сообщила о приостановке инвестиций в РФ и позднее передала бизнес в России и Белоруссии консорциуму, который возглавлял российский менеджмент компании. В настоящий момент бывшие структуры компании работают как группа ITMS (International Tobacco Marketing Services Group).

Подробнее о закрытии сделки по продаже российских активов BAT читайте в материале «Ъ» «Инвесторы вышли из дыма».

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