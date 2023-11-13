Отечественные лейблы присоединились к Национальной федерации музыкальной индустрии

Музыкальные лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал» стали членами Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ). Такое решение было принято общим собранием членов Ассоциации музыкальных компаний. Как сообщает пресс-служба НФМИ, основной задачей таких партнерских отношений является объединение усилий рынка для стимулирования развития музыкальной индустрии.

По словам гендиректора «Блэк Стар» Павла Курьянова, объединение необходимо для налаживания диалога и сотрудничества между представителями музыкальной сферы, государства, а также коллегами из других креативных и интернет-индустрий. Гендиректор НФМИ Никита Данилов отметил, что присоединение компаний к ассоциации помимо общего развития и поддержки позволит защитить интересы правообладателей в связи с развитием современных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта.

НФМИ — российская некоммерческая организация, созданная в 2011 году крупными музыкальными лейблами и издательствами для поддержки и укрепления музыкального рынка России. Совокупный каталог фонограмм и музыкальных произведений компаний-членов НФМИ составляет более 50% от всей музыки издающейся и выходящей в России. Ранее Ассоциация объединяла Sony Music, Universal Music, Warner Music, EMI, Gala Records, Navigator Records.

Анна Орис