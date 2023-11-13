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Коммерсантъ FM
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Мизулина попросила проверить блогеров Била, Гасанова и Губину

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила об обращении в главное управление МВД по Москве с просьбой проверить блогеров и коучей Эдварда Била, Гусейна Гасанова, а также Ксению Губину. Госпожа Мизулина объяснила это решение «большим числом писем от граждан».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В связи с большим числом писем от граждан, сегодня мы обратились в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как: Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие»,— написала глава Лиги безопасного интернета в своем Telegram-канале.

Екатерина Мизулина полагает, что блогеры-коучи могут действовать по мошенническому сценарию, схожему с тем, который использовал задержанный ранее блогер Аяз Шабутдинов. Его арестовали 4 ноября по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Блогер пробудет под арестом до 16 декабря.

Подробнее — в материале «Аяз Шабутдинов взят под госсзащиту».

Анастасия Ларина

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