Студента из Крыма, поддерживающего Фарион и ВСУ, заставили извиниться

Крымский студент-филолог, написавший благодарственное письмо украинской радикальной националистке Ирине Фарион, принес извинения. Ему также грозит крупный штраф.

Бывший народный депутат Украины Ирина Фарион выложила у себя в Telegram-канале скриншот письма от студента крымского филологического факультета КФУ имени Вернадского Максима Глебова, в котором тот выражал поддержку ее позиции по запрету русского языка. В письме живущий в Крыму студент писал, что не понимает, как украинские граждане и военные могут разговаривать на русском языке, и говорил, что ждет на территории полуострова ВСУ.

На пост Ирины Фарион обратили внимание общественники из организации «Крымский СМЕРШ» и сотрудники управления по противодействию экстремизма МВД РК. После этого появился видеоролик со студентом, на котором он на русском языке приносит извинения за свой поступок.

Минувшим летом вожатая крымского детского лагеря стала фигурантом уголовного дела по обвинению в оскорблениях детей из Белгородской области и излишних симпатиях к Украине, которые она выражала в своих аккаунтах на украинском языке.

Александр Дремлюгин, Симферополь