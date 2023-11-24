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«Есть более важные потребители для страны»

Павел Сниккарс, замглавы Минэнерго

Почему Минэнерго предлагает поднять тарифы на электроэнергию для майнинг-центров, “Ъ” рассказал замминистра энергетики Павел Сниккарс.

Павел Сниккарс

Павел Сниккарс

Фото: Пресс-служба Министерство энергетики РФ

Павел Сниккарс

Фото: Пресс-служба Министерство энергетики РФ

— Почему именно сейчас Минэнерго решило изменить правила регулирования майнинга?

— Ожидали принятия закона. Проектов несколько, но результата пока нет. Мы с самого начала говорили о том, что проблема резкого роста потребления со стороны майнинг-центров всех коснется. Тем не менее закона о майнинге нет до сих пор. Мы как электроэнергетики уже испытываем трудности и пытаемся реагировать, не дождавшись формализации такого вида деятельности, как майнинг криптовалют.

Губернаторы как минимум трех субъектов — Иркутской области, Забайкалья и Бурятии — уже говорят о том, что сети не могут обеспечить выполнение всех заявок на технологическое присоединение (ТП). Идут отказы по ТП для многоквартирных жилых домов и социальных объектов. Они рассматриваются, но принимается решение с отлагательным условием: например, объект смогут присоединить только после того, как будет построена ЛЭП 500 кВ или электростанция, а это значит за горизонтом аж 2029 года.

И вот сейчас мы разрабатываем проект постановления правительства для особого регулирования в электроэнергетике потребителей, «похожих» на майнинг, который будем обсуждать со всеми заинтересованными сторонами.

— В уведомлении о начале подготовки проекта говорится, что на юго-востоке Сибири прогнозируется дефицит более 700 МВт, обусловленный майнингом.

— Общий дефицит в юго-восточной части Сибири мы прогнозируем на уровне 1,225 ГВт к 2029 году. Во-первых, произойдет рост электропотребления действующих потребителей. Во-вторых, дефицит связан с поданными заявками на существенное увеличение потребления действующими потребителями внутри разрешенной мощности. Третья причина — потребители, которые подали заявку на увеличение действующей мощности. Четвертая группа — новые потребители.

Во списке заявок, в том числе и в новых потребителях, присутствуют майнеры, по которым уже есть заключенные договоры на ТП. Причем теперь мы учитываем только заявки на ТП от новых инвестпроектов, которые акцептованы губернаторами. В том числе в списке новых заявителей есть компании, которые себя официально называют майнерами.

Такого беспрецедентного взрывного роста электропотребления на 1,225 ГВт не было никогда. Наши предложения — оперативная реакция. Мы хотим создать экономические стимулы, чтобы майнинг-центры могли до 2029 года переехать в другое место. Мы же не предлагаем что-то запретить. Нам просто надо высвободить мощность для естественного прироста тех потребителей, которая нужна для обеспечения жизненно важных социально-экономических функций регионов.

— Вы предлагаете увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнеров в два-пять раз. Почему именно так?

— Нам непринципиально, во сколько раз изменить тарифы для майнеров — в два раза, в пять или в десять. Цель — создать экономический стимул для потребителей переместиться в другое место. Переезд — это затраты, в том числе капитальные, операционные и организационные. Так вот изменение тарифа должно быть таким, чтобы мотивировать компанию временно или постоянно куда-то переместиться.

Мне сложно давать оценку такому бизнесу, но на основе публикаций в СМИ могу предположить, что жизнь этой отрасли становится лучше, например, при изменении курса рубля. Стоимость биткойна тоже меняется, и сейчас он вроде бы испытывает не самые большие проблемы в мире. Цены на эту криптовалюту достигают каких-то гигантских значений в десятки тысяч долларов за один биткойн. Коллеги, наверное, эти факторы просчитывают и четко понимают свои рамки. Мы же эти рамки будем только опытным путем пытаться нащупать.

— Предлагаете ли вы конкретные варианты переезда?

— Переместиться можно даже в границах одного региона. Проблема, например, возникла не во всей Иркутской области, а конкретно на юге — в Иркутско-Черемховском районе, который попадает в территорию с необходимым строительством генерации. Регион сможет изменить тариф именно на этой территории с дефицитом. Из Иркутско-Черемховского района переместитесь, пожалуйста, в другое место в области и работайте дальше! На юге, на юго-востоке и на севере Иркутской области тариф низкий.

Мы просили Иркутскую сетевую компанию и «Системного оператора» проработать возможные места для размещения майнеров. Они сказали, что есть свободные мощности в северной части Иркутской области, а также в Красноярском крае.

— В июле проходило совещание у вице-премьера Александра Новака. По протоколу, он поручил «создать закрытый перечень разрешенных способов обеспечения майнинговой деятельности электроэнергией». О чем речь?

— Для создания перечня разрешенных способов должна появиться майнинговая деятельность как таковая. Мы и не скрываем, что фактически сейчас работаем над нормативной базой по отмене недискриминационного доступа к электросетям в отношении таких потребителей. Есть потребители, более важные для страны: социально значимые объекты, жилье, большие реальные секторы экономики. Мы, конечно, этим потребителям отдаем предпочтение в обеспечении электроэнергией.

— Источники “Ъ” говорят, что майнинг-центрам предлагали полностью уходить на собственную генерацию, но Минэнерго выступило против.

— Представители майнинг-центров говорили, что готовы строить для себя свои электростанции. Стройте, нет ограничений на создание станций более 25 МВт. В изолированных энергорайонах можно строить объекты вообще без каких-либо ограничений. Но это пока только разговоры, ни одного примера нет. А запрещаем мы крупную оптовую генерацию (более 25 МВт) майнерам выводить на розницу. И будем запрещать.

— Как решаются подобные проблемы в странах СНГ?

— Тема майнинга поднималась на заседании Электроэнергетического совета СНГ. В Казахстане, например, уже определили этот вид деятельности, приняли нормативно-правовые документы, ввели налоги. Там майнинг фактически лицензируется. В Белоруссии тоже есть нормативно-правовая база, которая обязывает регистрировать такие предприятия только на площадке определенного технологического парка, с требованиями по безопасности. Мировая практика разная. Например, Китай — основной в мире поставщик оборудования для майнинга — в принципе запретил этот вид деятельности на своей территории.

— Тарифы вырастут только в распределительных сетях или в магистральных тоже?

— Тарифы на уровне субъекта РФ утверждаются только по распределительным сетям. Тарифы в магистральных сетях — это федеральный уровень. Вопрос по магистральным сетям пока не стоит. Кроме того, нужно учитывать особенность той же Иркутской области — там нет ФСК (Федеральная сетевая компания, входит в «Россети», управляет магистральными электросетями.— “Ъ”), нет отдельного тарифа для магистральных сетей, поскольку все подстанции высокого напряжения и линии 500–200 кВ включены в котел распределительных сетей. Если потребуется, пойдем и в изменение нормативной базы для магистральных сетей.

— Если для майнеров тарифы вырастут, то, значит, для кого-то они могут снизиться?

— Мы решаем конкретную проблему высвобождения энергомощностей для потребителей. Мы против того, чтобы превращать электроэнергетику в Робин Гуда, чтобы отбирать деньги у богатых и отдавать бедным. Минэнерго всегда было против перекрестного субсидирования. На наш взгляд, единственная существующая система администрирования — это налоговое регулирование. Вся поддержка, льготы должны идти через налоговое администрирование и бюджетную систему.

— У электросетевой компании просто появится дополнительная выручка?

— Если все эти решения примут на уровне региона, а майнинговые компании останутся и будут оплачивать повышенные тарифы, то, действительно, электросетевая организация получит дополнительную выручку. Все выпадающие и излишне полученные доходы учитываются в тарифно-балансовом регулировании, поэтому органы регулирования вместе с компанией и ее заявкой будут принимать соответствующие решения.

Насколько я помню, Иркутская сетевая компания жаловалась, что ей не возвращают накопленные выпадающие доходы. Но этот вопрос — уже сфера тарифного регулирования, которую контролируют другие органы. Но, как нам кажется, сложностей здесь не будет: государственная система регулирования позволяет все это увидеть, сделать прозрачным и дать этому надлежащую оценку.

— Как могут измениться условия техприсоединения (ТП) для майнеров? По данным “Ъ”, на совещании у господина Новака рассматривалась идея вообще запретить ТП для новых майнеров в регионах с дефицитом.

— Прорабатываются различные варианты вплоть до отказа от ТП на время решения проблемы с дефицитом.

— Какие еще варианты возможны?

— Подключение в последнюю очередь, после того как подключили всех остальных. Но пока документ в проработке, мы обсуждаем все меры с экспертным сообществом.

— Обсуждалась возможность создания новой категории надежности для майнеров. Это рассматривается?

— Министерство категорически не поддерживает выделений новых категорий надежности. Мы предлагаем временные меры на период строительства генерации и считаем нецелесообразным вводить какие-то временные категории с временными характеристиками.

— Исходно предполагалось, что в новой категории надежности потребителей смогут надолго отключать от энергоснабжения.

— Здесь, скорее, нужно рассуждать в логике самого проектирования энергосистемы. Присоединение нового потребителя не должно ухудшать положение действующих субъектов и действующих потребителей, не должно создавать аварийных ситуаций. Энергосистема всегда проектируется на определенные максимальные значения.

Спросите у крупных или средних потребителей, кто из них готов взамен на более простую схему подключения отключаться от сети при возникновении такой необходимости. Никто не готов. Потом возникает вопрос: как отделить этих потребителей от других? Другие потом скажут: мы тоже хотим сэкономить, мы готовы потреблять сезонно. Есть установленные инструменты, разработана целевая модель управления спросом — участвуйте на общих правилах.

— Вы сами называете майнеров «потребителями, которых нет». Как вы будете их вычислять?

— Вычислять их будут регионы по косвенным признакам. Наша задача — разработать определенные правила для электроэнергетики, то есть дать возможность на уровне субъектов РФ это делать.

— Когда ожидается конкурс инвестиционных проектов по строительству новой генерации на юго-востоке Сибири?

— В декабре-январе.

— Сколько может стоить новое строительство?

— Стоимость будет определена на конкурсе. Но мы уже сейчас видим кратный рост цен на оборудование, причем и на оборудование для генерации, и для электросетей. Энергомашиностроители, в свою очередь, ссылаются на рост стоимости металла, меди, стали. Операционные издержки на сервисное обслуживание и на ремонты тоже кратно выросли. По новым оценкам в калькуляторе модернизации некоторые мероприятия выросли в два-три раза, а средняя удельная стоимость мероприятий на 1 кВт установленной мощности увеличилась на 22–27% относительно 2019 года.

— Все обсуждаемые изменения в регулировании касаются промышленного майнинга. Как решить проблему серого майнинга в бытовом секторе?

— Насколько мне известно, по этой проблеме было обращение со стороны в том числе губернатора Иркутской области. Регионам предоставили право вводить дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления.

Интервью взяла Полина Смертина

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