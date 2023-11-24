Покорение Сибири майнингом

Минэнерго готовится кратно повысить тарифы на передачу электроэнергии для крупных центров по майнингу криптовалюты, которые стали одной из причин локального энергодефицита в Сибири. В регионе уже сейчас не хватает мощностей для других потребителей, а к 2029 году требуется построить электростанции на 1,23 ГВт оценочной стоимостью свыше 430 млрд руб. Увеличение тарифов, по мнению регуляторов, заставит криптофермы переехать в другие регионы. “Ъ” разбирался, чем может закончиться противостояние энергетиков и майнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Объем промышленного майнинга криптовалюты в России за последние три года вырос почти втрое, приблизившись к 2 ГВт (около 12% от всех майнинговых мощностей в мире). Криптофермы хлынули в сибирские регионы в 2021 году после запрета майнинга в Китае и введения жестких ограничений в Казахстане. Российские энергетики оказались не готовы к столь быстрому возникновению нового энергоемкого потребителя: фермы, по словам регуляторов, «исчерпали» свободные энергомощности на юго-востоке Сибири, из-за чего к энергосистеме уже сейчас невозможно подключить промышленные, социальные и коммунальные объекты.

В Минэнерго перешли к решительным действиям: в конце сентября министерство объявило о начале разработки новых правил регулирования для майнинг-центров. Чиновники предлагают в несколько раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для криптоферм в регионах с энергодефицитом. Такие изменения станут прецедентом, поскольку до сих пор отрасль строилась на принципах недискриминационного подхода ко всем потребителям.

Цифровой киловатт-час

Сложная ситуация с доступностью энергомощностей сложилась в южной части Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Львиная доля ферм находится в Иркутской области, но точные данные по количеству таких потребителей в регионе неизвестны. «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы), по данным “Ъ”, оценивает фактическую потребляемую мощность дата-центрами в Иркутской области на уровне 584 МВт (6% от максимума потребления мощности в регионе в 2022 году), из которых на юге области — 335 МВт.

В Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) заявили “Ъ”, что сейчас объем промышленных майнеров составляет около 1,3 ГВт, из которых 476 МВт — в Иркутско-Черемховском районе на юге региона. Это мощность, указанная в договорах, однако «фактический объем используемой мощности существенно ниже», уточнили в компании.

Объемы криптоферм в Сибири продолжат расти. СО, по данным “Ъ”, оценивает мощность перспективных дата-центров в Иркутской области в 1 ГВт, из которых 422 МВт получили технические условия на подключение к сетям. В Бурятии прогнозируется ввод 356 МВт новых майнинг-центров, но только 100 МВт получили техусловия на подключение. В Забайкальском крае майнеров «в заметном виде нет», сказали “Ъ” в правительстве региона.

Что нам стоит ТЭС построить

Энергодефицит на юго-востоке Сибири во время ремонтов генерации может возникнуть в 2024 году, достигнув 1,23 ГВт к 2029 году, следует из проекта схем и программ развития энергосистем России. И строительство центров по добыче биткойна — не единственная причина.

Так, в регионе планируется ввод новых объектов Восточного полигона ОАО РЖД (413 МВт в Иркутской области, 241 МВт в Бурятии и 212 МВт в Забайкальском крае), а также расширение Тайшетского алюминиевого завода «Русала» (690 МВт в Иркутской области). В ИЭСК сообщили “Ъ”, что дефицит энергомощности на юге Иркутской области вызван в первую очередь переориентированием крупного бизнеса на восток, а также опережающими планами по строительству жилья.

Для покрытия дефицита СО рекомендует построить новую генерацию. Конкурс проектов может пройти уже в конце года. По оценкам «Сообщества потребителей энергии», капзатраты на строительство 1,23 ГВт генерации могут составить минимум 430 млрд руб., а платеж потребителей оптового рынка на период окупаемости превысит 1,1 трлн руб.

Путешествия биткойна

«Цена на электроэнергию имеет принципиальное значение для майнинговой деятельности»,— говорит директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. По его словам, доля электроэнергии в общей структуре расходов майнинговых дата-центров в среднем превышает 70%. Криптоферма, представляющая собой ангар или контейнеры со специализированным оборудованием на ASIC-чипах, потребляет энергию ровным графиком: машины совершают бесконечные вычислительные операции для генерации цифровых монет.

Майнинг-фермы концентрируются в Иркутской области, потому что там самые низкие цены на электроэнергию в стране. Так, по оценкам Time2Save, в Иркутской области 1 кВт•ч для юрлиц на высоком напряжении (ВН) в среднем стоил в 2023 году около 3 руб. (без НДС), а летом дешевел до 2,7 руб. В Бурятии цена на ВН — 4,3 руб., а в Забайкальском крае — 4,1 руб. Сооснователь NGE Farm Дмитрий Зуев утверждает, что сейчас «комфортная цена» для майнинга — около 3 руб. за 1 кВт•ч (с НДС).

В Минэнерго не говорят, насколько предлагают увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг-центров в энергодефицитных районах. Тариф должен вырасти так, чтобы криптофермам было выгоднее покинуть энергодефицитную территорию хотя бы на время строительства новой генерации.

Дата-центр может переместиться, например, на север Иркутской области: мощность Братской и Усть-Илимской ГЭС позволила бы удовлетворить потребность существующих ферм, говорят в ИЭСК. В СО сказали “Ъ”, что сотни мегаватт новых потребителей можно подключить в Тюмени в энергорайоне Сургутских ГРЭС, в большинстве энергорайонов Средней Волги или в Центральной России.

Но для серьезно оборудованного объекта IT-инфраструктуры, в который вложены ресурсы на обеспечение надежного электроснабжения, охлаждения, связи, круглосуточного обслуживания, переезд может быть равносилен уничтожению бизнеса, полагают в «Сообществе потребителей энергии». Сергей Безделов уточняет, что перенос контейнерных дата-центров, потребляющих несколько десятков мегаватт, влечет наименьшие потери: «Но если мы говорим о дата-центрах свыше 50 МВт, то здесь будут потери до 90% от капитала инвестиций».

Средняя цена строительства промышленной фермы без учета расходов на присоединение к электросетям сейчас составляет около 10 млн руб. за 1 МВт, отмечает Дмитрий Зуев. Опытная компания может построить ферму от 10 МВт примерно за шесть месяцев. Стоимость подключения фермы на 10 МВт к электросетям ВН в Иркутской области может составить свыше 210 млн руб., дополнительные расходы на площадке на среднем и низком напряжении составят еще около 8 млн руб., подсчитал Артем Коваль из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ на основе стандартизированных ставок.

Дискриминационный подход

Владельцы криптоферм ожидаемо критикуют предложения Минэнерго, считая главной причиной ситуации плохое планирование развития энергосистемы. Майнеры утверждают, что предупреждали регуляторов о росте дата-центров еще в 2020 году. Легальных майнеров поддерживают и энергетики Иркутской области, которые не видят проблемы в развитии отрасли.

Подавляющее большинство промышленных майнеров согласовали присоединение с СО и сетевой компанией, поэтому такие центры не создают проблем для энергосистемы и незапланированного роста нагрузки, подчеркивают в «Иркутскэнергосбыте». В ИЭСК утверждают, что имеют договоренности с майнерами о снижении потребления или о полном отключении от сети при необходимости.

Легальные криптофермы платят за электроэнергию по коммерческим ценам, а значит, субсидируют тарифы для населения, добавляют в En+ (владеет генерацией в Сибири). За 2021–2022 годы такие потребители в Иркутской области заплатили за услуги по передаче электроэнергии более 2 млрд руб. Объем перекрестного субсидирования в области, по оценкам “Ъ”, превышает 7,7 млрд руб. в год.

В правительстве Бурятии тоже не высказывают особых претензий к майнинг-центрам, но недовольны тем, что они подключаются к магистральным электросетям (принадлежат «Россетям»). Такие объекты имеют самые низкие тарифы и не оплачивают перекрестное субсидирование, говорит зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, предлагая запретить присоединение к магистральным ЛЭП или повысить тариф.

Главная причина энергодефицита в Сибири, по мнению собеседников “Ъ”, заключается в большом объеме серого майнинга (в домах, гаражах, сараях и в квартирах), который использует электроэнергию под видом бытовых потребителей или вовсе незаконно подключается к сетям.

Объем нелегального майнинга в Иркутской области, по данным “Ъ”, достигает 260 МВт, большая часть находится на юге региона. Владельцы легальных криптоферм предупреждают, что инициативы Минэнерго только увеличат объем такого майнинга, потому что добросовестные игроки будут переходить в серую зону.

Проблему может решить введение дифференцированных тарифов для населения, которые растут при увеличении объемов потребления электроэнергии, считают в ФАС. Однако регионы неохотно пользуются инструментом. Пока на новое регулирование перешел только Кузбасс, а с 1 июля 2024 года дифференциацию тарифов введет Калининградская область. Новую модель, говорит господин Луковников, планирует применить и Бурятия именно для борьбы с нелегальными криптофермами.

Майнерам закон не писан Правила игры Майнеры хлынули в Россию из-за отсутствия правового регулирования отрасли добычи криптовалют, считают в Минэнерго. Сейчас ни в одном законе не записано даже понятие деятельности по добыче криптовалют, хотя она не запрещена, говорит Кирилл Никитин из Vegas Lex. Законопроект о майнинге внесен в Госдуму в конце 2022 года, но до сих пор не принят. Разработка базового законодательства позволит установить правовой статус майнинга, разграничить смежные понятия в цифровой сфере, а также устранить ряд практических проблем, в том числе связанных с вопросами тарификации и налогообложения, отмечает господин Никитин. В Минэкономики соглашаются, что «с учетом распространения майнинга, безусловно, требуется дополнительное регулирование». В первую очередь связанное с тем, что майнинговые «фермы» создают усиленную нагрузку на электросети и часто пытаются уйти из-под коммерческих тарифов, мимикрируя под физических лиц. «Создавать условия для развития майнинга необходимо, но не в ущерб другим участникам»,— сказали в министерстве. Инициативы Минэнерго там комментировать не стали, отметив лишь, что «ожидают от коллег из Минэнерго, как куратора вопроса, проработанного совместно с отраслью консолидированного предложения». В Минфине запрос “Ъ” проигнорировали. Полина Смертина

Полина Смертина; Влад Никифоров, Иркутск