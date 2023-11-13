Администрацию губернатора Орловской области возглавил Александр Шалимов

Руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов назначен руководителем администрации губернатора и правительства региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, господин Шалимов имеет опыт работы «и в администрации губернатора и правительства Орловской области, и в должности главы района, и на посту руководителя департамента». «Объем его знаний и компетенций предполагает выполнение всех поставленных задач»,— говорится в сообщении облправительства.

Департамент сельского хозяйства с 17 октября возглавляет бывший замруководителя — начальник управления господдержки АПК и инфраструктуры села Евгения Суровцева. Должность руководителя администрации губернатора и правительства фактически является новой. Ранее произошло разделение должности первого вице-губернатора — руководителя администрации губернатора и правительства региона на две новые — руководителя администрации с аналогичными полномочиями без статуса вице-губернатора и вице-губернатора по внутренней политике — представителя губернатора в облсовете.

Александр Шалимов родился в 1975 году в Новосильском районе Орловской области. В 1997 году окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «механизация сельского производства», в 1998 году — региональную академию госслужбы по специальности «юрист». С 2000 по 2009 год работал в администрации области, где дослужился до должности замначальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления региональной политики, государственной гражданской службы и кадров. С 2011 по 2020 год возглавлял Новосильский район, после чего был назначен руководителем департамента сельского хозяйства региона.

Олег Мухин

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