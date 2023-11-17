Конкуренты на банкротном поле
Анна Занина о борьбе кредиторов за запуск процедуры несостоятельности
Как показывает судебная практика, на фоне постоянного роста банкротств граждан обостряется конкуренция между кредиторами. Усиливается борьба за то, кто первым успеет инициировать дело,— это дает возможность выбрать арбитражного управляющего и контролировать процедуру, по крайней мере на начальном этапе. Банки имеют преимущество — право сразу подать на банкротство заемщика без предварительного взыскания долга в суде. Для остальных кредиторов просуживание обязательно. Но теперь расстановка сил может измениться.
Анна Занина
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Перед Верховным судом (ВС) поставлены вопросы о том, стоит ли расширить круг кредиторов с правом быстрого запуска процедуры или, напротив, сократить их число. О первом деле “Ъ” писал 25 октября — речь идет о распространении банковских преимуществ на МФО. Во втором споре отстаивать свои привилегии предстоит уже банкам.
Исходно история выглядела банальной: Норвик-банк подал на банкротство заемщицы из-за просрочек по кредиту под залог квартиры. Но должница стала возражать, ссылаясь на «заключение договора под влиянием обмана» и некое уголовное дело, по которому признана потерпевшей. Указав, что договоры с банком не признаны недействительными, а заявления об обмане «не подтверждены», Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.
Но апелляцию насторожили доводы об обмане и отсутствие «доказательств реального перечисления денежных средств на расчетный счет» должника. Суд решил, что при наличии спора банка с заемщиком и в отсутствие судебного акта о подтверждении долга нельзя ускоренно запускать банкротство. О наличии такого спора «могут свидетельствовать любые возражения должника о существовании задолженности, ее размере и сроке исполнения обязательства». В итоге апелляция оставила заявление банка без рассмотрения. Но кассация возобновила процедуру. На днях заемщица добилась передачи спора в экономколлегию ВС.
Юристов смущает то, что с даты выдачи кредита до подачи на банкротство прошло всего восемь месяцев, а процедура может занять годы. Быстрее было бы обратить взыскание на квартиру. Но, подчеркивают мои собеседники, при обращении взыскания суд тщательно изучает все обстоятельства возникновения долга и законность передачи имущества в залог. В банкротстве же требования проверяются «более поверхностно», учитывая упрощенный порядок для банков.
Это дело ставит под сомнение абсолютность привилегии банков. От решения ВС зависит, смогут ли они и дальше быстро банкротить заемщиков или будут должны просуживать долг при наличии определенных или даже любых возражений должника. Последнему варианту, очевидно, будут рады остальные кредиторы.