В Ульяновской области «ДААЗ» может стать поставщиком для HAVAL

Обновленная площадка Димитровградского автоагрегатного завода («ДААЗ») рассматривается в качестве поставщика для китайского бренда HAVAL. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании Законодательного собрания региона в понедельник, 13 ноября.

Димитровградский автоагрегатный завод («ДААЗ»)

Фото: www.daaz.ru

ООО «ДААЗ» входит в Группу «Объединенные автомобильные технологии» и выпускает автокомпоненты для легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства. HAVAL, основанный в 2013 году, является подразделением компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.

Как рассказал на заседании Законодательного собрания Ульяновской области Алексей Русских, в текущем году объем производства у «ДААЗ» вырос до 182%.

Георгий Портнов