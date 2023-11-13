Количество вакансий для «удаленщиков» в Петербурге достигло 10% всех предложений

В Санкт-Петербурге с начала года компании разместили почти 40 тыс. вакансий, которые позволяют работать удаленно, что составляет 10% от общего числа предложений. За год доля таких вакансий выросла почти в два раза, с 5,7%, свидетельствуют данные «HeadHunter Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В России за год было открыто 329 тыс. таких вакансий, что составляет почти 7% предложения. За год количество таких предложений от работодателей увеличилось на 2%.

Чаще всего работу из дома предлагают операторам колл-центров (68%), копирайтерам (54%), специалистам техподддержки (44%), страховым агентам (30%), переводчикам (28%), программистам и разработчикам (27%). 23% предложений относится к сфере подбора сотрудников.

Легче всего найти удаленную работу в компаниях, которые занимаются информационными технологиями (40%), в финансовом секторе (31%), в сфере образования и науки (27%). Меньше всего вакансий для дистанционной работы в государственных организациях (0,2%), в тяжелом машиностроении (0,3%), в энергетике и нефтегазовой отрасли (по 0,7%).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте