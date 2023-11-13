В больнице скорой медпомощи Дзержинска нашли нецелевые траты

Больнице скорой медицинской помощи Дзержинска (БСМП) не удалость в суде обжаловать санкции территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Летом, проверив расходы больницы, фонд решил взыскать с нее 12 млн руб., как нецелевые траты средств ОМС, а также наложил 1,2 млн руб. штрафа. Позже в нижегородском ТФОМС согласились с медучреждением, что большая часть претензий необоснованна и нецелевыми расходами из проверенного объема финансирования БСМП следует признать лишь 2,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это были траты на участие сотрудников в различных конференциях и обучающих вебинарах, приобретение противогазов, выплата из средств ОМС зарплаты сотруднику по связям с общественностью, оборудование рентгенкабинета, которое на момент проверки не было выполнено, и другие расходы. Руководство БСМП решило обжаловать акт проверки, но областной арбитражный суд не стал рассматривать иск больницы Дзержинска, решив, что акт проверки ТФОМС не относится к нормативным актам, которые подлежат обжалованию.

Иван Сергеев