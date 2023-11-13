«Сатурн-Р» продал бывшее здание музея PERMM

Многопрофильный холдинг «Сатурн-Р» продал здание на бульваре Гагарина, 24, в котором ранее размещался музей современного искусства PERMM. Объявление о сдаче объекта в аренду и его продаже снято с публикации на сайте «Авито». Как сообщил «Ъ-Прикамье» владелец «Сатурн-Р» Александр Репин, средства от продажи здания он еще не получил. Собеседник не стал раскрывать покупателя своего актива, а также направление, в котором будет теперь использоваться здание. Согласно выписке из Росреестра, собственники объекта на данный момент не менялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Музей совриска PERMM арендовал у «Сатурн-Р» здание на бульваре Гагарина, 24, с 2014 по 2023 год. В 2023 году стоимость аренды для музея увеличилась с 16 до 18 млн руб. (около 1,5 млн руб. в месяц). В январе стало известно, что культурное учреждение арендует у официального дилера Mercedes-Benz «Телта-МБ» здание автосалона на ул. Крисанова. Недавно музей PERMM уже открылся на новом месте.

Александр Репин планировал открыть в освободившемся здании элитный ресторан или клинику. Объект снова сдавался в аренду по 600 руб. за 1 кв. м в месяц, а также продавался за 260 млн руб. Позднее стоимость покупки актива выросла до 300 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», здание на бульваре Гагарина, 24, смотрели представители частного пермского учебного центра «Современное образование». В учебном центре «Ъ-Прикамье» подтвердили, что действительно интересовались и смотрели этот объект, но покупать не стали.