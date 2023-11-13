«Росатом» предложил построить на Урале и в Сибири четыре энергокомплекса с реакторами большой мощности

«Росатом» планирует нарастить долю атомной генерации в РФ за счет строительства в Сибири и на Урале по два энергокомплекса с реакторами большой мощности на быстрых нейтронах и замыканием ядерного топливного цикла. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. «Ростех» также хочет нарастить атомную генерацию на Дальнем Востоке.

Господин Лихачев выступил с такими тезисами на дне информирования российской атомной отрасли в павильоне «Атом» на ВДНХ в Москве. Мероприятие состоялось еще в конце октября, однако СМИ обратили на него внимание сегодня, 13 ноября. Речь главы «Росатома» опубликована в ноябрьском номере журнала «Энергичные люди» (издание концерна электроэнергетического дивизиона «Росатома» концерна «Росэнергоатом»; .pdf).

До 2035 года в России планируют построить 17 энергоблоков. Как объяснил господин Лихачев, это «не только ВВЭР-1200, но и блоки средней и малой мощности, а также промышленные реакторы на быстрых нейтронах». Госкорпорация действует по поручению президента о повышении в 2040-х годах доли атомной генерации в общем энергобалансе с 20% до 25%.

«Планируем нарастить атомную генерацию на Урале и пойти дальше, в Сибирь и на Дальний Восток, туда, где прогнозируется наибольший рост потребления. На Урале предлагаем построить два промышленно-энергетических комплекса с реакторами большой мощности на быстрых нейтронах и замыканием ядерного топливного цикла. Это станет масштабированием технологии с реактором БРЕСТ-300... Еще два

таких же промышленных энергокомплекса хотим построить в Сибири»,— сказал господин Лихачев.

На Дальнем Востоке планируется строительство двух больших блоков с «реакторами ВВЭР-1200 и двух средних с реакторами ВВЭР-600». «Росатом» видит большой потенциал для развития малой атомной генерации как в плавучем, так и в наземном исполнении.

По данным «Ъ», «Росатом» может установить еще одну плавучую АЭС на Чукотке для покрытия растущего спроса промышленных потребителей электроэнергии. «Росатом» уже строит четыре энергоблока для Баимского ГОКа, пятую станцию могут поставить в Певеке рядом с первой плавучей АЭС «Академик Ломоносов».

Подробнее — в материале «Ъ» «Чукотка запустила реакцию».

Леонид Уварчев