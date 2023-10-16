Чукотка запустила реакцию

Как выяснил “Ъ”, «Росатом» может установить еще одну плавучую АЭС на Чукотке для покрытия растущего спроса промышленных потребителей электроэнергии. «Росатом» уже строит четыре энергоблока для Баимского ГОКа, пятую станцию могут поставить в Певеке рядом с первой плавучей АЭС «Академик Ломоносов». Новая генерация потребуется региону для замены старой угольной ТЭС после 2027 года, учитывая, что строительство новых угольных блоков в условиях Крайнего Севера, по мнению аналитиков, обойдется слишком дорого и потребует много времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ

«Росатом» прорабатывает вопрос поставки дополнительного модернизированного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) в Певеке, сообщили “Ъ” в госкорпорации. Там отметили, что запрос поступил от администрации Чукотки. «Проработка задачи находится на весьма ранней стадии, мы пока не можем озвучить технико-экономические параметры, решение об осуществлении проекта не принято»,— отметили в «Росатоме». В компании подчеркнули, что энергообеспечение растущего числа промышленных потребителей требует комплексных решений, включая расширение электросетевого комплекса.

АО «Чукотатомэнерго» (входит в «Росатом») и правительство Чукотки в сентябре на Восточном экономическом форуме заключили меморандум по вопросу изучения целесообразности энергообеспечения инвестпроектов региона с использованием ПЭБов с учетом важности сокращения вредных выбросов. В пресс-службе правительства Чукотки сказали “Ъ”, что проработка вопроса находится на начальной стадии.

Чукотская энергосистема состоит из трех изолированных энергоузлов: Чаун-Билибинского, Анадырского и Эгвекинотского. Установленная мощность всей энергосистемы — 334 МВт. Электростанции энергосистемы в 2022 году выработали примерно 818 млн кВт•ч. Большая часть электростанций работают на угле, газе и дизельном топливе.

У «Росатома» уже есть твердый заказ на строительство четырех ПЭБов на 420 МВт в Чаун-Билибинском энергоузле. Госкорпорация поставит ПЭБы на реакторах РИТМ-200 на мысе Наглёйнгын для энергоснабжения медно-золотого Баимского ГОКа, запуск которого возможен в 2027 году. Кроме того, с 2020 года в Певеке работает плавучая АЭС «Академик Ломоносов» на реакторах КЛТ-40. Установленная мощность «Академика Ломоносова» — 70 МВт, но до сих пор станция не вышла на располагаемую мощность из-за выявленных дефектов трубной системы парогенераторов. Сейчас в работе находится вторая реакторная установка, которая несет нагрузку более 20 МВт, сообщили “Ъ” в «Росатоме». До конца 2023 года планируется завершить плановый ремонт по замене выемных (внутренних) устройств двух парогенераторов на первом энергоблоке, в 2024 году запланирован ремонт трех парогенераторов на втором блоке. К 2025 году станция выйдет на мощность в 70 МВт, утверждают в «Росатоме».

Чаун-Билибинский энергоузел — самый быстроразвивающийся в чукотской энергосистеме. В 2022 году потребление в энергоузле выросло на 11,2%, до 377 млн кВт•ч, следует из схемы и программы развития (СиПР) энергетики региона. Ежегодно потребление в умеренном сценарии будет расти в среднем на 13%, достигнув 715 млн кВт•ч к 2027 году. В оптимистичном сценарии показатель к 2027 году достигнет 792 млн кВт•ч. Основные потребители региона — действующие и перспективные месторождения золота и серебра.

В ближайшие годы в Чаун-Билибинском энергоузле потребуется новая генерация на замену устаревшим электростанциям, следует из СиПР. В 2025 году «Росатом» закроет Билибинскую АЭС (36 МВт). «РусГидро» планирует закрыть устаревшую угольную Чаунскую ТЭЦ на 30 МВт после 2027 года и рассматривает ей на замену «сооружение новой Арктической ТЭС в Певеке» суммарной мощностью 75 МВт, говорится в СиПР. Ввод первого энергоблока на 25 МВт возможен в 2026 году, второго — в 2027-м, а третьего — в 2029-м. В «РусГидро» сказали “Ъ”, что начали проектирование новой угольной станции, которая будет расположена в 5–6 км от Певека. Там отметили, что ТЭС будет оборудована электрофильтрами, которые будут улавливать 99,6% частиц золы. В холдинге не стали раскрывать стоимость ТЭС и источники финансирования проекта.

Чукотская энергосистема находится в экстремальных климатических условиях, поэтому главные ограничения любого проекта по строительству генерации там связаны со скоростью и в принципе с возможностью реализации новых объектов, говорит Сергей Роженко из Kept. Материалы и оборудование на Чукотку можно завозить только летом в период навигации. На этом фоне плавучая электростанция, строительство которой в основном происходит на верфи, могла бы стать хорошей альтернативой, отмечает аналитик. По его оценке, сейчас мировой эталон капитальных затрат на стройку угольной ТЭС находится на уровне $2–3 тыс. за 1 кВт, но в условиях Чукотки затраты на строительство маленького блока могут быть в три-четыре раза выше.

Полина Смертина; Эрнест Филипповский, Анадырь