Новак Джокович спрессовал недели в года

На стартовавшем в Турине Nitto ATP Finals, итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн, уже в первый день решился вопрос с обладателем звания первой ракетки мира 2023 года. Обыграв в трех сетах датчанина Хольгера Руне, 36-летний серб Новак Джокович в восьмой гарантировал себе лидерство по итогам сезона. Таким образом, 20 ноября 36-летний серб начнет на высшей строчке классификации АТР уже 400-ю неделю. С туринской арены Pala Alpitour — корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

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В этом году, как обычно, итоговому турниру ATP предшествовал так называемый день прессы. Он прошел в пятницу в одном из залов королевского дворца шестнадцатого века, который в свое время принадлежал савойской династии. Несмотря на великолепные интерьеры, подчеркивавшие значимость мероприятия, дресс-код для игроков был свободным. Даниил Медведев с Андреем Рублевым предпочли классический стиль casual, номинальные лидеры двух групп Новак Джокович и Карлос Алькарас выделялись на общем фоне стильными бомберами от своих технических спонсоров, а от чего-то приунывший Стефанос Циципас явился на мероприятие в шерстяном пончо, которое в данном историческом антураже тоже выглядело необычно.

Причина вселенской грусти в глазах Циципаса стала понятна в субботу, когда из-за боли в правом локте, прооперированном в позапрошлом году, ему пришлось прервать уже вторую тренировку за два дня. Более того, прошла информация о том, что значительно повышаются шансы на выступление в Турине поляка Хуберта Хуркача, девятой ракетки мира и первого запасного. В воскресенье Циципас все-таки вышел на корт против Янника Синнера и, не сумев заработать ни одного брейк-пойнта, потерпел поражение менее чем за полтора часа — 4:6, 4:6. Таким образом, ажиотаж, сопровождающий дебют молодого итальянца на домашнем Nitto ATP Finals, пока оправдывается. Быстрый корт прекрасно подходит находящемуся в отменной форме Синнеру, который на октябрьских турнирах в Пекине и Вене обыгрывал Алькараса, Рублева, а в финалах дважды побеждал Медведева, и он, безусловно, способен в Турине на многое.

Вечерний воскресный матч в Белой группе имел принципиальное значение с точки зрения борьбы за первое место в мировом рейтинге. Точнее, жалкого подобия этой борьбы, ведь преимущество Джоковича перед Алькарасом перед стартом исчислялось 1490 очками, и было заранее ясно, что для гарантированного сохранения лидерства сербу достаточно выиграть первый матч — против датчанина Хольгера Руне. Этой встрече сопутствовал особый психологический подтекст. Связан он был с тем, что Руне недавно начал тренировать экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер, который с конца 2013 года на протяжении трех сезонов работал с Джоковичем и в тот период помог сербу добиться весьма неплохих результатов.

«Наверное, мне будет не очень комфортно, если в матче с Хольгером я увижу Бориса в чужой ложе. Все-таки подобного пока не случалось», — признался в пятницу Джокович, назвавший Беккера не только теннисной легендой, но и своим близким другом. Немец, который во время пятничной пресс-конференции снимал бывшего и нынешнего подопечного на свой смартфон, качал головой и плутовато улыбался, а через два дня действительно внес в это противостояние дополнительную изюминку. Он постоянно вскакивал со своего сидения, которое находился в ложе команды Руне рядом кортом и воодушевлял своего подопечного на подвиги даже когда Джокович находился в двух-трех метрах. Соотечественников серба, которые купили билеты на места рядом с ложей прессы, подобное поведение немного раздражало и провоцировало на использование богатого арсенала родного языка. Но сам Джокович на эмоции своего старшего товарища никак не реагировал, чувствуя себя хозяином положения. И хотя в пятом гейме первого сета избежать брейка Джоковичу не удалось, он тут же отыгрался, а затем оставил за собой тай-брейк, который завершил на втором сетболе идеальным приемом подачи в боковую линию.

Вторая партия почти до самого конца развивалась аналогично. Во второй гейме Руне, который порой очень эффектно простреливал чужую половину корта ударом слева, взял чужую подачу, в третьем Джокович отыгрался. Но тут на тай-брейке у серба явно не пошло: единственное очко он взял, уже уступая — 0:6. Пришлось играть третий сет, в котором Руне сражался до конца, но на два брейка Джоковича, во втором и шестом геймах, смог ответить лишь одним.

В целом аутсайдер группы, который за три с лишним месяца после выхода в четвертьфинал Wimbledon выиграл из восьми матчей лишь один, расстался со знаменитым французским специалистом Патриком Муратоуглу и лишь недавно, договорившись по поводу сотрудничества с Беккером начал прибавлять в результатах, выглядел очень достойно. Руне по полной программе заставил Джоковича понервничать, но тот, сломав пополам даже не одну, а две ракетки, не показав, как и на недавнем победном для себя турнире в Париже, свой максимум, все-таки вытянул этот важный для себя матч за 3 часа 4 минуты — 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3. Таким образом, ему уже в восьмой раз за карьеру (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023) удастся завершить сезон лидером рейтинга АТР. Кроме того, в следующий понедельник Джокович доберется до беспрецедентного, просто фантастического рубежа — 400 недель на первом месте.

Евгений Федяков