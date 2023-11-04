Андрей Рублев собрал туринскую восьмерку

В заключительном четвертьфинале Rolex Paris Masters — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €5,8 млн — Андрей Рублев в трех сетах переиграл австралийца Алекса де Минаура. После этого определились два последних участника Nitto ATP Finals, который начинается в Турине 12 ноября. Ими стали Александр Зверев из Германии и датчанин Хольгер Руне, который замкнул восьмерку сильнейших теннисистов мира, несмотря на поражение от Новака Джоковича в другом парижском матче финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: JULIEN DE ROSA / AFP Андрей Рублев

Фото: JULIEN DE ROSA / AFP

Четвертьфинальная стадия последнего в нынешнем сезоне турнира АТР категории Masters 1000, который проходит в парижском зале Accor Arena и приближается к своей кульминации, оказалась решающей с точки зрения определения двух последних обладателей путевок на итоговое состязание Nitto ATP Finals. На них перед началом пятничных встреч еще претендовало пять человек. Кроме Александра Зверева из Германии и датчанина Хольгера Руне в этот список входили поляк Хуберт Хуркач, австралиец Алекс де Минаур и россиянин Карен Хачанов. Однако для того, чтобы продолжить спор за попадание в Турин, каждому из них требовалось выиграть свой четвертьфинал.

Первым с этой задачей не справился Хуркач, который в трех сетах уступил находящемуся в прекрасной форме болгарину Григору Димитрову — 1:6, 6:4, 4:6. Затем Хачанов не совладал с греком Стефаносом Циципасом, победившим за 80 минут: 6:3, 6:4, а в конце дня потерпел неудачу и Алекс де Минаур, встречавшийся с Андреем Рублевым. Австралиец — не самый удобный соперник для россиянина, который в их четырех предыдущих встречах потерпел два поражения. (Одно из них пришлось на февральский турнир в Роттердаме, также проводившийся в помещении). Исход первой партии решил единственный брейк, сделанный австралийцем в девятом гейме, но два других сета проходили уже с преимуществом Рублева, реализовавшего в общей сложности 5 из 15 брейк-пойнтов и завершившего матч со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

Таким образом, результаты двух последних турниров АТР регулярного сезона, которые пройдут на следующей неделе в Метце и Софии, уже никак не повлияют на список участников Nitto ATP Finals. В этот список вошли серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, итальянец Янник Синнер, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Хольгер Руне.

Что же касается полуфиналов Rolex Paris Masters, то там Димитров встретится с Циципасом, а затем на корт выйдут Джокович и Рублев. Теоретически шансы первой ракетки вроде бы выше.

В серии личных встреч он ведет — 4:1 (в последний раз они встречались на Wimbledon, где Рублев взял лишь первый сет), да и для отдыха у него будет на несколько часов больше, ведь матч россиянина с Алексом де Минауром завершился около часа ночи. Правда, сербский ветеран проводит первый турнир после триумфа на US Open почти двухмесячной давности и лучшей формы еще не набрал. В матче третьего круга с голландцем Таллоном Грикспором, завершившемся со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, Джокович был на грани провала, да и четвертьфинал против Хольгера Руне, в котором он победил (7:5, 6:7 (3:7), 6:4) и взял реванш за прошлогоднее поражение в финале, получился предельно напряженным. В общей сложности эти две встречи продолжались около пяти с половиной часов, так что у Рублева есть возможность воспользоваться неидеальным состоянием своего знаменитого оппонента.

Евгений Федяков