На Украине прошли митинги с требованием установить сроки демобилизации

В нескольких городах Украины родственники военных, которые участвуют в боевых действиях, вышли на митинги. Они потребовали дать военнослужащим возможность демобилизации спустя 18 месяцев.

Митинги прошли в Киеве, Днепре, Хмельницком, Тернополе, Львове, Черновцах, Одессе, Житомире и Кривом Роге, передают «Громадское телевидение» и «Страна.ua». В столице на площадь Независимости вышли около 100 человек. В Кривом Роге — на родине действующего президента Украины — акция состоялась возле 95-го квартала, в честь которого была названа команда КВН, в которой выступал Владимир Зеленский.

Преимущественно в митингах принимали участие женщины и дети. Они требовали ротации тех, кто ведет боевые действия с начала конфликта с Россией в феврале 2022 года.

В конце октября на Украине таже проходили митинги с требованием ввести возможность демобилизации спустя 18 месяцев службы. Петиция с таким требованием собрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения в парламенте.