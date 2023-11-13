Бизнесмена отпустили из дома

С неожиданным препятствием столкнулась защита известного санкт-петербургского бизнесмена, владельца компании «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова, который обвиняется в пособничестве растрате более 850 млн руб., выделенных на капитальный ремонт и модернизацию Ладожского водовода. По словам адвокатов, подследственный не может завершить ознакомление с материалами собственного дела, поскольку следствие не предоставляет их без объяснения причин. Тем временем суд снял с бизнесмена основное ограничение, наложенное на него при избрании меры пресечения, в виде запрета определенных действий, разрешив обвиняемому покидать в любое время свое жилище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Новиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дмитрий Новиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство СКР о продлении в полной мере запрета определенных действий, наложенного на владельца компании «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова. По мнению суда, следователь не представил на заседании убедительных аргументов в пользу удовлетворения его главного требования — запрета бизнесмену покидать жилое помещение. В результате суд отказал следствию по этому пункту ходатайства. Теперь господин Новиков может в любое время суток беспрепятственно покидать свой дом в поселке Токсово неподалеку от Санкт-Петербурга. Остальные наложенные на него ограничения продолжают действовать. Речь идет о запрете пользоваться интернетом, общаться с определенным кругом лиц, связанных с делом, и т. п.

Тем временем, по данным “Ъ”, сам господин Новиков и его защита уже длительное время не могут приступить к ознакомлению со всеми 115 томами уголовного дела, предусмотренному ст. 117 УПК РФ,— следствие пока так и не предоставило фигуранту и его адвокатам материалы расследования полностью, хотя официально следственные действия завершились еще в начале этого года.

Как ранее рассказывал “Ъ”, владельца компании «Росинжиниринг», бывшего члена сборной СССР по слалому Дмитрия Новикова и гендиректора компании «Северо-Запад Инжиниринг» (СЗИ) Максима Горелова обвиняют в причастности к растрате 857,5 млн руб., выделенных на капитальный ремонт и модернизацию Ладожского водовода.

В основе дела лежат обстоятельства исполнения концессионного соглашения, заключенного в 2016 году между СЗИ и администрацией Всеволожского района Ленинградской области. Компания-концессионер, согласно соглашению, получала в управление на 15 лет систему муниципального водоснабжения — Ладожский водовод. При этом СЗИ обязался провести капитальный ремонт и реконструкцию сетей.

Однако, как следует из материалов дела, соглашение не было выполнено, даже несмотря на повышение в июне 2017 года тарифов на питьевую и техническую воду для местных жителей, которое принесло компании почти 900 млн руб.

При этом в начале расследования СКР квалифицировал действия фигурантов как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако на заключительной стадии разбирательства ситуация изменилась. Теперь гендиректор СЗИ Горелов обвиняется СКР в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а господин Новиков — в пособничестве этому преступлению указаниями и советами (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Не исключено, что на изменение квалификации действий господина Новикова могло повлиять досудебное соглашение о сотрудничестве, которое бизнесмен заключил с прокуратурой. Это также произошло на финальной стадии следственных действий.

Помимо формулировки обвинения, изменения коснулись и потерпевшей стороны: вместо администрации Всеволожского района, как было сначала, СКР в итоге таковой признал компанию «Северо-Запад Инжиниринг», фактическим владельцем которой, по данным следствия, является Дмитрий Новиков. При этом прежним остался размер ущерба по делу — 857,5 млн руб. Отметим, что, пока шло расследование, обвиняемые его уже погасили.

Адвокаты бизнесмена не комментируют ход расследования.

Владислав Трифонов