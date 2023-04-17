Средства протекли мимо водовода

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела известного санкт-петербургского бизнесмена, владельца компании «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова и гендиректора «Северо-Запад Инжиниринг» (СЗИ) Максима Горелова. Ранее они обвинялись в мошенническом хищении 857,5 млн руб., выделенных на капитальный ремонт и модернизацию «Ладожского водовода», однако в окончательной редакции господина Горелова обвинили в растрате этой суммы, а господина Новикова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и погасил ущерб,— в пособничестве этому преступлению. Тем временем Мосгорсуд назначил обоим фигурантам запрет определенных действий вместо домашнего ареста, на котором настаивало следствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Новиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дмитрий Новиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили источники “Ъ”, СКР завершил расследование дела в отношении Дмитрия Новикова и Максима Горелова, и они вместе с адвокатами сейчас знакомятся с материалами, собранными следствием.

Напомним, что первоначально, в октябре 2021 года, обоим фигурантам было предъявлено обвинение в мошенническом хищении средств, которые должны были пойти на ремонт и модернизацию «Ладожского водовода» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Басманный райсуд Москвы их арестовал. В основе дела лежит концессионное соглашение, заключенное в 2016 году между СЗИ и администрацией Всеволожского района Ленинградской области. Концессионер, согласно договоренности, получал в управление на 15 лет систему муниципального водоснабжения «Ладожский водовод». При этом он брал на себя обязательство провести капитальный ремонт и реконструкцию сетей. Однако, как следует из материалов дела, соглашение не было выполнено, даже несмотря на повышение в июне 2017 года тарифов на питьевую и техническую воду для местных жителей, которое принесло компании почти 900 млн руб. На модернизацию, ремонт сетей и инфраструктуры концессионер направил лишь 38,4 млн руб.

Между тем к концу расследования СКР изменил квалификацию преступлений, вменяемых в вину фигурантам. Теперь господин Горелов обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а господин Новиков — в пособничестве этому преступлению указаниями и советами (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Изменился и потерпевший по делу: вместо администрации Всеволожского района им признана компания «Северо-Запад Инжиниринг», фактическим владельцем которой, по данным следствия, является Дмитрий Новиков. Размер ущерба по делу остался прежним — 857,5 млн руб. Пока длилось расследование, обвиняемые его погасили. Кроме того, по данным “Ъ”, на завершающей стадии следственных действий господин Новиков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Стоит отметить, что в конце прошлого года Дмитрий Новиков, в прошлом член сборной СССР по слалому, был переведен из СИЗО под домашний арест. Причем смягчение меры пресечения, по данным “Ъ”, было связано не только с истечением предельного предусмотренного законом годового срока содержания под стражей, но и с резким ухудшением здоровья обвиняемого. Находясь в изоляторе, Дмитрий Новиков перенес инфаркт, после которого долго восстанавливался.

Недавно СКР вновь обратился в Мосгорсуд с ходатайством о продлении срока домашнего ареста бизнесмена еще на два месяца. На судебном заседании следователь, обосновывая свое требование, сослался в том числе на особую сложность расследования и связанную с этим необходимость проведения большого количества следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Представитель Генпрокуратуры ходатайство СКР поддержал.

В свою очередь, защита господина Новикова, напомнив, что следственные действия уже завершены, просила горсуд ходатайство отклонить и назначить своему клиенту запрет определенных действий. А представитель потерпевшей стороны и вовсе посчитал, что Дмитрию Новикову не стоит избирать никакой меры пресечения.

В результате Мосгорсуд ходатайство следствия отклонил. При этом суд обратил внимание на волокиту, допущенную сотрудниками СКР во время ознакомления обвиняемого с материалами дела: материалы дела предъявляются фигуранту крайне редко, а на ознакомление с ними дается время, «исчисляемое минутами». При этом сам господин Новиков не препятствует ознакомлению, подчеркнул суд.

В итоге Дмитрию Новикову был назначен запрет определенных действий. Ему запрещены выход из собственного дома, расположенного в поселке Токсово под Санкт-Петербургом, с 23:00 до 6:00, а также общение с любыми участниками расследования, за исключением адвокатов и следователя.

Аналогичную меру пресечения суд избрал и гендиректору компании «Северо-Запад Инжиниринг» Максиму Горелову.

Адвокаты фигурантов не стали комментировать результаты расследования.

Владислав Трифонов