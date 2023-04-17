Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Средства протекли мимо водовода

Владельцу «Росинжиниринга» изменили обвинение и смягчили меру пресечения

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела известного санкт-петербургского бизнесмена, владельца компании «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова и гендиректора «Северо-Запад Инжиниринг» (СЗИ) Максима Горелова. Ранее они обвинялись в мошенническом хищении 857,5 млн руб., выделенных на капитальный ремонт и модернизацию «Ладожского водовода», однако в окончательной редакции господина Горелова обвинили в растрате этой суммы, а господина Новикова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и погасил ущерб,— в пособничестве этому преступлению. Тем временем Мосгорсуд назначил обоим фигурантам запрет определенных действий вместо домашнего ареста, на котором настаивало следствие.

Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дмитрий Новиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили источники “Ъ”, СКР завершил расследование дела в отношении Дмитрия Новикова и Максима Горелова, и они вместе с адвокатами сейчас знакомятся с материалами, собранными следствием.

Напомним, что первоначально, в октябре 2021 года, обоим фигурантам было предъявлено обвинение в мошенническом хищении средств, которые должны были пойти на ремонт и модернизацию «Ладожского водовода» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Басманный райсуд Москвы их арестовал. В основе дела лежит концессионное соглашение, заключенное в 2016 году между СЗИ и администрацией Всеволожского района Ленинградской области. Концессионер, согласно договоренности, получал в управление на 15 лет систему муниципального водоснабжения «Ладожский водовод». При этом он брал на себя обязательство провести капитальный ремонт и реконструкцию сетей. Однако, как следует из материалов дела, соглашение не было выполнено, даже несмотря на повышение в июне 2017 года тарифов на питьевую и техническую воду для местных жителей, которое принесло компании почти 900 млн руб. На модернизацию, ремонт сетей и инфраструктуры концессионер направил лишь 38,4 млн руб.

Между тем к концу расследования СКР изменил квалификацию преступлений, вменяемых в вину фигурантам. Теперь господин Горелов обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а господин Новиков — в пособничестве этому преступлению указаниями и советами (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Изменился и потерпевший по делу: вместо администрации Всеволожского района им признана компания «Северо-Запад Инжиниринг», фактическим владельцем которой, по данным следствия, является Дмитрий Новиков. Размер ущерба по делу остался прежним — 857,5 млн руб. Пока длилось расследование, обвиняемые его погасили. Кроме того, по данным “Ъ”, на завершающей стадии следственных действий господин Новиков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Стоит отметить, что в конце прошлого года Дмитрий Новиков, в прошлом член сборной СССР по слалому, был переведен из СИЗО под домашний арест. Причем смягчение меры пресечения, по данным “Ъ”, было связано не только с истечением предельного предусмотренного законом годового срока содержания под стражей, но и с резким ухудшением здоровья обвиняемого. Находясь в изоляторе, Дмитрий Новиков перенес инфаркт, после которого долго восстанавливался.

Недавно СКР вновь обратился в Мосгорсуд с ходатайством о продлении срока домашнего ареста бизнесмена еще на два месяца. На судебном заседании следователь, обосновывая свое требование, сослался в том числе на особую сложность расследования и связанную с этим необходимость проведения большого количества следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Представитель Генпрокуратуры ходатайство СКР поддержал.

В свою очередь, защита господина Новикова, напомнив, что следственные действия уже завершены, просила горсуд ходатайство отклонить и назначить своему клиенту запрет определенных действий. А представитель потерпевшей стороны и вовсе посчитал, что Дмитрию Новикову не стоит избирать никакой меры пресечения.

В результате Мосгорсуд ходатайство следствия отклонил. При этом суд обратил внимание на волокиту, допущенную сотрудниками СКР во время ознакомления обвиняемого с материалами дела: материалы дела предъявляются фигуранту крайне редко, а на ознакомление с ними дается время, «исчисляемое минутами». При этом сам господин Новиков не препятствует ознакомлению, подчеркнул суд.

В итоге Дмитрию Новикову был назначен запрет определенных действий. Ему запрещены выход из собственного дома, расположенного в поселке Токсово под Санкт-Петербургом, с 23:00 до 6:00, а также общение с любыми участниками расследования, за исключением адвокатов и следователя.

Аналогичную меру пресечения суд избрал и гендиректору компании «Северо-Запад Инжиниринг» Максиму Горелову.

Адвокаты фигурантов не стали комментировать результаты расследования.

Владислав Трифонов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...