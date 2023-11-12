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Рождественская ярмарка ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Традиционная Рождественская ярмарка пройдет в Санкт-Петербурге с 9 декабря по 8 января на Манежной, Дворцовой и Московской площадях. В этой связи на некоторых улицах в центре города будут действовать ограничения для автомобилистов, сообщили в комитете по транспорту.

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Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

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Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Будет запрещено движение автомобилей с полуночи 11 ноября до 23 января 2024 года на Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы, с полуночи 18 ноября до 23 января 2024 года на Манежной площади и Итальянской улице от Малой Садовой улицы до Манежной площади, с полуночи 1 декабря до 13 января 2024 года на Дворцовой площади вдоль д. 4 и д. 6-8 и на Миллионной улице на участке от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Также на нескольких улицах сузят проезжую часть и запретят оставлять автомобили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГАТИ согласовала три площадки для проведения Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге.

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