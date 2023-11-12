Президент Грузии считает суд над Путиным нереалистичным

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся во Франции, заявила в интервью французскому телеканалу LCI, что судебный процесс над президентом России Владимиром Путиным «нереалистичен». При этом она отметила, что теоретически считала бы проведение такого процесса желательным и справедливым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

«По моему внутреннему убеждению, я думаю, что это было бы историческим последствием того, что определенным вещам было отведено свое место»,— сказала глава грузинского государства.

«Если вы спросите меня, считаю ли я это реалистичным,— нет. Потому что мы живем в реалистичном мире, где этого не происходит. Мы не в мире Алисы в Стране чудес»,— заключила госпожа Зурабишвили, которая в прошлом, будучи французским дипломатом, занимала высокие должности в МИД Франции.

При этом госпожа Зурабишвили подчеркнула, что, по ее мнению, события на Украине «закончатся переговорами», в результате которых Грузия, Украина и Молдова «вернут свои территории», а РФ «вернется к своим границам». «Россия должна стать государством, которое отказывается оккупировать территории других государств»,— убеждена Саломе Зурабишвили.

Заявления президента Грузии вызвали негодование правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ). Вопрос журналиста LCI касался суда не только над Владимиром Путиным, но и над председателем КНР Си Цзиньпином — в связи с событиями в уйгурской автономии. Тбилиси в последнее время пытается наладить стратегическое партнерство с Пекином, и стороны недавно оформили соответствующий договор.

Первый вице-спикер парламента от ГМ Георгий Вольский назвал высказывания главы государства «не только безответственными, но и политически близорукими». По мнению господина Вольского, «подобные заявления очень близки к вредительству».

В октябре конституционный суд Грузии, рассмотрев иск ГМ к президенту, постановил, что она нарушила основной закон страны, осуществив ряд зарубежных визитов, в том числе в ФРГ и Францию, несмотря на прямой запрет премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Согласно грузинской конституции, президент обладает лишь церемониальными полномочиями, а вся полнота власти, в том числе при осуществлении внешней политики, принадлежит парламентскому большинству и кабинету министров.

Лидеры ГМ неоднократно выражали недовольство тем, что высказывания Саломе Зурабишвили относительно РФ и событий на Украине шли вразрез с политикой правительства, опасающегося разгневать Москву.

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин запретил прямые полеты в Грузию после того, как вслед за антироссийскими акциями активистов партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» президент Зурабишвили назвала Россию «вражеской страной». В итоге Грузия потеряла миллиарды долларов дохода от российского туризма, а восстановить прямые рейсы удалось лишь с мая 2023 года.

Георгий Двали, Тбилиси